Donald Trump sugiere una “toma de control amistosa” de Cuba ante su grave crisis económica

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.