Indignación por muerte de adolescente de 15 años tras cruel “tortura” sexual de sus compañeros del trabajo

La muerte de un joven aprendiz de carpintería de 15 años ha generado conmoción en Turquía y desatado una ola de indignación por la extrema violencia del ataque que sufrió dentro de su lugar de trabajo.

El menor falleció el 19 de noviembre, cinco días después de haber sido internado en una unidad de cuidados intensivos debido a las graves lesiones internas causadas por dos compañeros que, según las autoridades, inicialmente aseguraron haber actuado en medio de una “broma”.

Lea también: Tragedia en vivo: avión de combate indio cayó en plena demostración en Dubái

El hecho ocurrió el 14 de noviembre en un taller de carpintería ubicado en Bozova, un distrito de la provincia de Şanlıurfa, al sur del país. Medios locales indicaron que dos jóvenes, uno de ellos identificado como Habip Aksoy, habrían inmovilizado al adolescente atándole las manos y bajándole los pantalones por la fuerza.