Estos son los últimos presos políticos en Venezuela excarcelados por ley de amnistía

“¡Justicia, justicia... libertad, libertad!”: 34 presos políticos venezolanos salieron de la cárcel el lunes dentro de la amnistía general promulgada la semana pasada.
Grecia Arana salió corriendo al ver a su esposo Reinardo Morillo pasar el umbral de la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas. Saltó y se quedó guindada a él por varios minutos privada del llanto por la emoción. “Así lo soñé”, dijo a la AFP entre risas. A su lado, otras escenas de reencuentros cargadas de la misma intensidad.
La amnistía es una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.
Pero no es automática -hay que pedirla ante un tribunal- y abarca momentos específicos de las casi tres décadas de chavismo. Expertos de derechos humanos la califican de excluyente e insuficiente.
Cientos de detenidos como militares acusados de terrorismo o magnicidio quedan por fuera, y los exiliados temen caer en prisión si vuelven.