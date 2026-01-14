x

“Es estupenda, vamos a trabajar muy bien”: Trump confirma llamada con Delcy Rodríguez antes de reunión con Machado

Este jueves será la reunión en la Casa Blanca entre María Corina Machado y el presidente estadounidense.

  Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: AFP.
    Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
“Tuvimos una gran conversación hoy [Delcy Rodríguez], es una persona estupenda, ella es alguien con quien vamos a trabajar muy bien, Marco Rubio (secretario de Estado) también habló allí”, fueron las palabras del mandatario estadounidense Donald Trump tras anunciar que tuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez durante el día de hoy.

En medio de una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos confirmó lo que venía diciendo hace semanas: que mantiene una cercanía con Rodríguez, quien es el reemplazo del dictador Nicolás Maduro como líder del régimen.

“Hablamos esta mañana, tuvimos una larga llamada, discutimos muchas cosas, nos vamos a llevar muy bien con Venezuela”, dijo Trump sobre esta comunicación directa con Rodríguez.

Justamente, esta llamada sucede en medio de una coyuntura importante: una cita programada entre María Corina Machado y Donald Trump.

En medio de esta diatriba, en la que se encuentran Machado y Rodríguez, el mandatario estadounidense ya ha mencionado sus posiciones sobre ambas.

A Machado, la ha descrito como “una persona muy agradable”. Y, ahora, con Delcy Rodríguez sucede lo mismo.

Machado, que dedicó su premio Nobel tanto al pueblo venezolano como al apoyo internacional que ha recibido, también le realizó un guiño más directo a Trump al decirle que le gustaría “compartir” su galardón con él.

Esta ambivalencia del presidente estadunidense pareciera estar enmarcada más hacia los objetivos que tiene en Venezuela, que en una cercanía particular por Machado o Rodríguez.

El petróleo

Donald Trump ha dejado muy claro en repetidas ocasiones que uno de sus objetivos más grandes con Venezuela es el petróleo. Además, ya ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de, por ejemplo, poder contemplar unas elecciones.

Y, aunque el mandatario estadounidense reconoce el liderazgo de María Corina Machado, ha evitado respaldarla de manera explícita como figura de una eventual transición política.

En su momento, justo después de la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario estadounidense aseguró que Machado es una “gran mujer, pero no tiene el respeto de su pueblo”. Justamente al referirse de un cambio de liderazgo en el gobierno venezolano en estos momentos.

Por eso se ha decantado mejor con un diálogo con Delcy Rodríguez, quien sí tendría poder dentro del régimen que todavía controla la esfera política y militar en Venezuela.

Así lo aseguró Marcos Rubio, secretario de Estado de EE. UU., en una entrevista que le dio a CBS hace unas semanas: “María Corina Machado es fantástica... pero estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas dos semanas”. Y lo están cumpliendo.

No obstante, confirmó que Estados Unidos pondrá a prueba Rodríguez, quien, por orden del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, asumió la presidencia tras la captura de Maduro. Su mensaje fue directo: “Los juzgaremos por lo que hagan”.

Justamente, el medio español ABC, denunció que Rodríguez estaría intentando entorpecer esta reunión entre Trump y Machado. Según los hallazgos del medio español, ante el complejo escenario, el entorno de Rodríguez optó por acelerar contactos por vías informales, fuera de los canales oficiales y, según fuentes estadounidenses, “al límite de la legalidad”.

Y es que, antes de la llegada de Machado a Estados Unidos, una delegación vinculada al poder interino venezolano viajó a Washington con visados de turista, pese a que su agenda incluía reuniones de carácter político y diplomático.

Según la investigación del medio citado, la maniobra no es improvisación ni coincidencia, porque, al parecer, Rodríguez lleva años “construyendo una diplomacia en la sombra”, con contactos indirectos en escenarios como México o Doha y con la participación de su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Es por ello que esta llamada telefónica entre Rodríguez y Trump no es fortuita; sin embargo, coincidencia o no sucede en la antesala de su reunión con Machado. Como dice el dicho popular, “amanecerá y veremos”.

