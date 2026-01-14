“Es estupenda, vamos a trabajar muy bien”: Trump confirma llamada con Delcy Rodríguez antes de reunión con Machado

“Tuvimos una gran conversación hoy [Delcy Rodríguez], es una persona estupenda, ella es alguien con quien vamos a trabajar muy bien, Marco Rubio (secretario de Estado) también habló allí”, fueron las palabras del mandatario estadounidense Donald Trump tras anunciar que tuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez durante el día de hoy.
En medio de una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos confirmó lo que venía diciendo hace semanas: que mantiene una cercanía con Rodríguez, quien es el reemplazo del dictador Nicolás Maduro como líder del régimen.
“Hablamos esta mañana, tuvimos una larga llamada, discutimos muchas cosas, nos vamos a llevar muy bien con Venezuela”, dijo Trump sobre esta comunicación directa con Rodríguez.
Justamente, esta llamada sucede en medio de una coyuntura importante: una cita programada entre María Corina Machado y Donald Trump.
En medio de esta diatriba, en la que se encuentran Machado y Rodríguez, el mandatario estadounidense ya ha mencionado sus posiciones sobre ambas.