Delcy Rodríguez dice que el gobierno chavista desconoce el paradero de Nicolás Maduro

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.