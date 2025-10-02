Así está Venezuela: barcos de guerra, decreto de conmoción y Navidad antes de tiempo

Venezuela anticipa la Navidad, alista tropas y se prepara para decretar el estado de excepción con poderes especiales para el presidente Nicolás Maduro, mientras buques de guerra estadounidenses recorren el Caribe en lo que Caracas considera una “amenaza militar”.
El gobierno de Maduro denuncia siete semanas de “guerra psicológica” y “asedio” con este despliegue, que según Washington busca combatir una red de narcotráfico supuestamente liderada por el mandatario venezolano.
Entérese: Otra vez Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela, ¿cuándo empieza?
Cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes fueron destruidas por ataques estadounidenses en las últimas semanas. Venezuela, que denuncia una “pena de muerte” en alta mar, cree que el presidente Donald Trump está utilizando el narcotráfico como falso pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.
Maduro respondió con la movilización de milicias y ejercicios militares. Pero también adelantó por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender “el derecho a la felicidad”. Lo mismo hizo en 2024 tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos.