Bancos proponen “un año sin intereses” para zonas afectadas por la emergencia invernal

El superintendente financiero, César Ferrari, confirmó que la entidad abrió investigaciones de oficio por las fallas recientes de Bancolombia y advirtió que, de ser necesario, se impondrán multas. También reveló detalles sobre la reunión que adelanta el Gobierno Nacional con los bancos y en la cual se buscan alternativas a las inversiones forzosas en el marco de la emergencia económica. En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario detalló que la caída de los servicios de Bancolombia se originó en un proceso de migración tecnológica y sostuvo que, según los reportes recibidos, las operaciones ya fueron restablecidas. No obstante, aclaró que continúan las mesas de trabajo para determinar causas raíz y prevenir nuevos incidentes. Entérese: Superintendente financiero investiga a Bancolombia: recibió cerca de 7.400 quejas en dos días Ferrari también se refirió a la reunión del Gobierno con los principales bancos para atender la emergencia invernal en el norte del país. Allí se estudian alivios financieros para deudores afectados y la posibilidad de otorgar hasta 130.000 nuevos créditos para la reactivación productiva.

Sobre la reuniones del Gobierno con los banqueros para atender la ola invernal, ¿qué papel juga la Superintendencia?

“Ayer (lunes 23 de febrero) participamos en una reunión presidida por el ministro de Hacienda, con el viceministro y los presidentes de entidades como el Grupo Aval, BBVA, Davivienda, Bancolombia y Banco Caja Social. Fue una reunión cordial y satisfactoria. El norte del país está inundado y eso ha afectado cultivos, viviendas, carreteras y puentes. Se plantearon dos temas: primero, el alivio financiero para la población afectada; segundo, los nuevos créditos para reconstruir y reactivar la producción. Mientras las zonas sigan inundadas, no tiene sentido otorgar nuevos créditos productivos. Por eso se analiza primero el alivio”.

¿En qué consisten esos alivios?

“Son modificaciones a las condiciones de los créditos existentes. Por ejemplo, Asobancaria propuso no cobrar intereses durante un año y mantener la calificación crediticia pese a la mora causada por la emergencia. Eso es un alivio. También se evalúan medidas regulatorias, como reducir provisiones para mejorar balances y liquidez, con el fin de apoyar al sistema”.

¿Cuántos nuevos créditos se proponen?

“Los bancos han hablado de otorgar cerca de 130.000 nuevos créditos, un 15% más de lo que habían hecho anteriormente. Esa es una propuesta que seguirá revisándose en las reuniones previstas hasta el viernes. El ministro espera tener resultados concretos entre viernes y lunes para tomar decisiones”.

¿Qué ha podido indagar la Superintendencia sobre la caída de Bancolombia estos dos días?

“El caso está en investigación y no puedo dar detalles específicos, pero sí explicar en términos generales lo que pasó. Bancolombia está migrando de una plataforma a otra; todo parecía estar funcionando bien y, de repente, la plataforma desde la cual estaban migrando se apagó. Eso suscitó una serie de problemas y se cayeron los servicios.

Lo que puedo decir es que han venido trabajando fuertemente y, a estas alturas, todos los servicios están recuperados. Ese es el informe que me han dado y en la mañana incluso ya podía hacer pagos por PSE”.

Sin embargo, persisten algunas quejas de los usuario...

“En la mañana me dijeron que ya se había resuelto, incluso lo probaron con un pago aquí en la Superintendencia. Puede ser que algunos usuarios todavía no lo hayan intentado nuevamente o que haya un tema de tiempos. Nosotros hicimos la prueba después y ya estaba todo arreglado. La información que tengo, a las 10:10 de la mañana (martes 24 de febrero), es que todo está solucionado”.

¿Cómo actúa la Superintendencia cuando un banco se cae de esta manera?

“Nosotros, de oficio, iniciamos investigaciones cuando comenzamos a tener reportes de que algo no está funcionando bien en cualquier banco. Los clientes pueden quejarse y darnos aviso, y a partir de ahí empezamos las indagaciones. Le puede gustar: Atención: Bancolombia apagó todos sus servicios para tratar de resolver las fallas y estabilizar la operación Hablamos con las autoridades de la entidad, les preguntamos qué está pasando, ellos nos dan su versión y, con nuestra delegatura de riesgo cibernético, verificamos qué ocurre. De acuerdo con la gravedad, hacemos requerimientos, imponemos multas o adelantamos las actuaciones correspondientes, siempre respetando el debido proceso. Siempre puede haber errores humanos; no podemos pensar que todo es perfecto porque muchas de estas plataformas están en constante construcción. Actuamos para que el consumidor no sea el perjudicado. Al final, esa es la razón de ser de los bancos. La Superintendencia hace supervisión permanente del sistema. Cuando se detectan situaciones como esta, se activan comunicaciones inmediatas con las entidades financieras y se establecen mesas de trabajo. En este caso, desde el lunes en la mañana se instalaron mesas de trabajo que siguen funcionando para identificar las causas raíz. En paralelo, se les recuerda a las entidades su obligación de informar a los usuarios sobre canales alternativos para realizar transacciones o consultar información. Una vez superada la contingencia, continúan las mesas para determinar el origen del problema. Si encontramos algo que deba corregirse, procuramos que se corrija. Además, las entidades tienen la obligación de resarcir a los usuarios que se hayan visto perjudicados directamente, y vigilamos que eso se cumpla”.

César Ferrari, superintendente Financiero. FOTO CORTESÍA.

¿Entonces, la Superintendencia está investigando formalmente a Bancolombia por estos hechos?

“Sí, estamos adelantando investigaciones para establecer por qué ocurrieron estos percances, si se dio solución y si podría presentarse un nuevo incidente similar. Eso lo hacemos de oficio cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza”.

¿Por qué Bancolombia ha presentado fallas en varias oportunidades?

“La entidad más grande del sistema tiene alrededor de 26 millones de clientes. Comenzó siendo más pequeña y se le fueron añadiendo plataformas y sistemas. Eso tiene inconvenientes. A veces es la salida más rápida, pero no necesariamente la más adecuada. Al final, lo que se tiene es una entidad con muchos sistemas que no siempre son plenamente compatibles entre sí y que deben ir corrigiéndose poco a poco. El tamaño de Bancolombia dificulta una solución integral, que además costaría muchísimo dinero”.

¿Cuántas quejas se registraron por estas fallas?