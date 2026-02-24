Bancos proponen “un año sin intereses” para zonas afectadas por la emergencia invernal

El superintendente financiero, César Ferrari, confirmó que la entidad abrió investigaciones de oficio por las fallas recientes de Bancolombia y advirtió que, de ser necesario, se impondrán multas. También reveló detalles sobre la reunión que adelanta el Gobierno Nacional con los bancos y en la cual se buscan alternativas a las inversiones forzosas en el marco de la emergencia económica.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario detalló que la caída de los servicios de Bancolombia se originó en un proceso de migración tecnológica y sostuvo que, según los reportes recibidos, las operaciones ya fueron restablecidas. No obstante, aclaró que continúan las mesas de trabajo para determinar causas raíz y prevenir nuevos incidentes.
Ferrari también se refirió a la reunión del Gobierno con los principales bancos para atender la emergencia invernal en el norte del país. Allí se estudian alivios financieros para deudores afectados y la posibilidad de otorgar hasta 130.000 nuevos créditos para la reactivación productiva.