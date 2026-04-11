Liberan en Venezuela a los cinco detenidos durante marchas por mejoras salariales

Las cinco personas detenidas en Venezuela durante una marcha de trabajadores y pensionados para exigir mejoras salariales fueron liberadas el viernes en la noche, informó el sábado el abogado que denunció los arrestos. Le puede interesar: Violentos enfrentamientos entre la policía venezolana y manifestantes que intentan llegar al palacio presidencial en Caracas. La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y autoridades y dejó a cinco arrestados.

El activista de derechos humanos Eduardo Torres informó en un principio la liberación de cuatro jóvenes y confirmó este sábado a la AFP la excarcelación de una quinta detenida. “En libertad los 4 jóvenes detenidos arbitrariamente en la marcha por derechos el día de ayer (jueves). Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron”, escribió Torres en la red social X el viernes.

Uno de los liberados, que estuvo junto a la mujer en la sede policial, dijo que luego “pudo contactarla y confirmó que estaba bajo resguardo en lugar seguro”, aclaró el también abogado a la AFP. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, la reactivación de las protestas ha marcado la agenda nacional bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. Estas manifestaciones ponen fin a casi dos años de inactividad en las calles, periodo caracterizado por la fuerte represión oficial luego de la cuestionada reelección de Maduro en 2024.