Nuevo Liberalismo deja en libertad a sus militantes para votar en segunda vuelta

En medio de los apoyos que buscan captar las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para triunfar en la segunda vuelta presidencial, el partido Nuevo Liberalismo ha tomado una decisión y le ha dado libertad a sus militantes.
Así lo informó la colectividad a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “El Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes”, resaltó.
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Al anuncio sobre sus militantes, el partido agregó que ante ningún apoyo oficial a las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ninguna de las dos campañas podrá usar el logo, la imagen o el nombre de la colectividad en piezas publicitarias o manifestaciones públicas.
El partido aclaró que continuará trabajando con independencia “por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos”.