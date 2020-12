La pandemia de covid cierra el 2020 con 1,8 millones de muertos

El terremoto de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter que este martes sacudió la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, informó el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo Dumbovic.

Poco antes de hacer estas declaraciones,...