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VIDEO | Explosión de bomba de la Segunda Guerra Mundial deja cinco muertos y tres desaparecidos en Indonesia

La tragedia reavivó las alertas sobre los riesgos que siguen representando los restos explosivos de guerra más de ocho décadas después del conflicto.

  • Las autoridades de Indonesia mantienen las labores de búsqueda y rescate en la isla de Biak, donde la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial dejó varias víctimas y daños en viviendas cercanas. FOTO: Captura de pantalla.
    Las autoridades de Indonesia mantienen las labores de búsqueda y rescate en la isla de Biak, donde la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial dejó varias víctimas y daños en viviendas cercanas. FOTO: Captura de pantalla.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Al menos cinco personas murieron y otras tres permanecen desaparecidas tras la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la provincia de Papúa, en el este de Indonesia, informaron este lunes las autoridades locales.

El incidente ocurrió el domingo cerca del complejo pesquero de Biak Kota, en la regencia de Biak Numfor, donde además cuatro viviendas resultaron afectadas por la detonación, según informó la agencia estatal Antara.

Los trabajos de búsqueda y rescate continúan para localizar a las personas desaparecidas. Sin embargo, los equipos de emergencia han tenido que actuar con extrema precaución debido a la posibilidad de que existan más artefactos explosivos sin detonar en la zona.

“El operativo se realiza con sumo cuidado”, señaló el jefe de policía de Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan, quien explicó que la presencia de posibles activos explosivos representa un riesgo adicional para rescatistas y habitantes.

Las tareas de búsqueda fueron suspendidas temporalmente durante la noche del domingo debido a que la marea dificultó el acceso al área afectada, pero fueron retomadas este lunes.

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La tragedia pone de relieve un problema que persiste décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. En Biak Numfor todavía se encuentran restos de armamento utilizado durante el conflicto, entre ellos municiones, granadas y bombas sin detonar, según informó el canal local Kompas.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los llamados restos explosivos de guerra continúan causando muertes y lesiones en distintas partes del mundo años e incluso décadas después de terminados los conflictos armados. Estos artefactos incluyen proyectiles, granadas y bombas que no explotan cuando fueron utilizados o que quedaron abandonados tras las hostilidades.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la zona formó parte de las entonces Indias Orientales Neerlandesas, ocupadas por Japón y posteriormente recuperadas por las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos.

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Tras el accidente, las autoridades indonesias hicieron un llamado a la población para que no manipule objetos sospechosos y reporte inmediatamente cualquier posible remanente de guerra a las autoridades competentes.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos muertos y desaparecidos dejó la explosión de la bomba en Indonesia?
Según las autoridades locales, la detonación dejó cinco personas fallecidas y tres desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda en una zona donde podrían existir más explosivos sin detonar.
¿Por qué todavía hay bombas de la Segunda Guerra Mundial en Indonesia?
Indonesia fue escenario de enfrentamientos durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en territorios ocupados por Japón y luego recuperados por fuerzas aliadas. En zonas como Papúa aún permanecen restos explosivos de guerra, incluyendo bombas, granadas y municiones.
¿Dónde ocurrió la explosión de la bomba de la Segunda Guerra Mundial en Indonesia?
El incidente se registró en Biak Numfor, una región de la provincia de Papúa, en el este de Indonesia, cerca del complejo pesquero de Biak Kota.
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