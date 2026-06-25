Video | El abrazo de una pareja de adultos mayores que sobrevivió a terremotos en Venezuela: “No te voy a dejar”

Un simple abrazo resistió los temblores en Venezuela. Una cámara de seguridad encendida al interior de una vivienda que empezó a sacudirse con violencia captó el angustioso momento que vivió una pareja de adultos mayores. Los muebles se desplazaron bruscamente, los objetos cayeron al suelo y las paredes vibraron con intensidad.
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En medio de ese caos, el hombre tomó de la mano a su esposa. Ambos permanecieron abrazados, inmóviles, esperando que la tierra dejara de moverse. Este video de una pareja de adultos mayores se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela durante este miércoles 24 de junio.