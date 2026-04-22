VIDEO: Así fue como policías abatieron al tirador de Teotihuacán, México

Un video difundido en las últimas horas muestra el momento en que agentes de la Guardia Nacional neutralizaron al tirador responsable del ataque ocurrido el 20 de abril en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México.
En el clip se escuchan varias detonaciones mientras los uniformados avanzan y otros presentes buscan resguardarse en medio del caos.
De acuerdo con Omar García Harfuch, el agresor fue ubicado rápidamente y herido en una pierna, lo que permitió frenar el ataque en cuestión de minutos. El funcionario aseguró que la intervención de la fuerza pública evitó que el número de víctimas fuera mayor.