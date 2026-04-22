VIDEO: Así fue como policías abatieron al tirador de Teotihuacán, México

Un video difundido en las últimas horas muestra el momento en que agentes de la Guardia Nacional neutralizaron al tirador responsable del ataque ocurrido el 20 de abril en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México. En el clip se escuchan varias detonaciones mientras los uniformados avanzan y otros presentes buscan resguardarse en medio del caos. De acuerdo con Omar García Harfuch, el agresor fue ubicado rápidamente y herido en una pierna, lo que permitió frenar el ataque en cuestión de minutos. El funcionario aseguró que la intervención de la fuerza pública evitó que el número de víctimas fuera mayor.

“El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos (...) si no hubiera sido herido por la Guardia Nacional, probablemente habría causado más muertes”, indicó. Siga leyendo: Habló el padre del niño colombiano herido en balacera en pirámides de Teotihuacán, México Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque, que generó pánico entre turistas y trabajadores del sitio arqueológico, uno de los más visitados de México.

¿Qué se sabe del ataque en Teotihuacán?

Hasta el momento, la información que se tiene sobre el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán indica que no se trató de un hecho improvisado. Las autoridades señalaron que el agresor habría planeado el tiroteo con antelación, tras visitar en varias ocasiones el sitio y hospedarse en hoteles cercanos para analizar la zona. El hombre, identificado como Julio César Jasso Ramírez, abrió fuego contra turistas en la Pirámide de la Luna, dejando una ciudadana canadiense muerta y al menos 13 personas heridas, entre ellas tres colombianos, dos en estado grave.