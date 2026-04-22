Habló el padre del niño colombiano herido en balacera en pirámides de Teotihuacán, México

Habló el padre del niño que resultó herido en medio de una balacera ocurrida este lunes 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Los hechos se presentaron en la tarde cuando un hombre armado de nacionalidad mexicana disparó contra varias personas que visitaban esta zona arqueológica. Una mujer de nacionalidad canadiense murió debido a los impactos de bala, mientras que el agresor, a quien identificaron como Julio César Jasso Ramírez, se quitó la vida. En el ataque 13 personas resultaron heridas, entre ellas tres colombianos que habían viajado al país azteca. En la lista de personas lesionadas figura la colombiana Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, y su hijo Gerónimo González Castro, de seis, quien recibió dos impactos de bala en tibia y peroné derecho. En contexto: Son tres los colombianos heridos, dos en estado grave, tras balacera en Teotihuacán, México

Habla el padre del menor herido en tiroteo

Sobre estos hechos habló Iván González, padre del menor, afirmando aCitytv que la familia había viajado a México en el marco de un paseo para celebrar el cumpleaños de Castro Calderón. González relató que la mujer cubrió al pequeño con su cuerpo y que ambos se encuentran en recuperación: “Ella es una una berraca porque ella prácticamente salvó a mi hijo. Después de la primera ráfaga lo que tengo entendido es que ella cubrió a a mi hijo”, manifestó al medio citado.

También agregó que Dayana Castro era quien estaba preparando los pormenores del viaje para conocer este país de Norteamérica. El plan incluía recorrer la Ciudad de México y otros destinos turísticos. “Ella se encuentra en recuperación”, concluyó.

El joven Julio César Jasso Ramírez fue identificado como el agresor. Foto: EFE

El atacante había llegado el domingo a Teotihuacán desde Tlapa de Comonfort, localidad del estado de Guerrero (sur) que ha sido semillero de movimientos sociales y guerrilleros de izquierda. Vivió hasta hace ocho años en un barrio popular de Ciudad de México. “Era muy tranquilo”, dijo bajo anonimato una persona que le rentó la vivienda. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la prensa que se “está proporcionando asistencia consular” a los estadounidenses lesionados.

Matanza en Columbine

De acuerdo con la Fiscalía mexicana, en el lugar se encontró una mochila donde el agresor llevaba la pistola de fabricación estadounidense que utilizó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles de calibre .38. También llevaba “literatura, imágenes, manuscritos”, agregó Cervantes. Estos materiales, apuntó, están presuntamente “relacionados con hechos violentos (de los) que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”. Entérese: El tiroteo en pirámide de Teotihuacán en México habría sido planeado tiempo atrás; hay nuevos detalles El 20 de abril de 1999 dos estudiantes de 17 y 18 años de la escuela secundaria Columbine, en Colorado, mataron a tiros a 12 compañeros y a un profesor en cuestión de minutos. Ambos se suicidaron.

De acuerdo con testimonios este hombre mencionó la masacre de Columbine y los sacrificios humanos de las culturas prehispánicas, cuando amenazaba a los turistas. Jacqueline Gutiérrez, una visitante estadounidense que fue testigo en el momento del ataque narró a la cadena Milenio: “Una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos (...) y que es el aniversario de la masacre de Columbine”. Siga leyendo: Identifican al autor del tiroteo en Teotihuacán: cuatro colombianos entre los heridos Bloque de preguntas y respuestas