Video | Protestas y enfrentamientos con la policía marcaron la inauguración del Mundial 2026 en México

Mientras millones de aficionados en todo el mundo seguían la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y celebraban el inicio del torneo con las presentaciones de artistas como Shakira y J Balvin, fuera del estadio Azteca la realidad era muy distinta. Las calles aledañas al histórico escenario se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando imágenes que contrastaron con la fiesta del fútbol.
Desde las primeras horas del jueves, grupos de maestros, estudiantes y familiares de personas desaparecidas se concentraron en los alrededores del estadio para exigir respuestas a diferentes problemáticas sociales. Los manifestantes buscaban aprovechar la atención mediática que genera el evento deportivo más importante para visibilizar sus reclamos.