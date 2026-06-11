Video | Protestas y enfrentamientos con la policía marcaron la inauguración del Mundial 2026 en México

Mientras millones de aficionados en todo el mundo seguían la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y celebraban el inicio del torneo con las presentaciones de artistas como Shakira y J Balvin, fuera del estadio Azteca la realidad era muy distinta. Las calles aledañas al histórico escenario se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando imágenes que contrastaron con la fiesta del fútbol. Desde las primeras horas del jueves, grupos de maestros, estudiantes y familiares de personas desaparecidas se concentraron en los alrededores del estadio para exigir respuestas a diferentes problemáticas sociales. Los manifestantes buscaban aprovechar la atención mediática que genera el evento deportivo más importante para visibilizar sus reclamos.

La tensión aumentó cuando algunos inconformes retiraron las barreras de seguridad instaladas alrededor del estadio. Según reportó la agencia AFP, se registraron enfrentamientos físicos entre manifestantes y policías, mientras otros participantes dañaron vehículos oficiales y rompieron algunos de sus vidrios. Lea aquí: El anfitrión Canadá buscará su primera victoria en un Mundial: debuta ante Bosnia Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de alta tensión, con personas corriendo por las calles cercanas al Azteca, policías montados intentando contener a los grupos de protesta y agentes utilizando gases para dispersar a los manifestantes. Los incidentes ocurrieron mientras dentro del estadio más de 80.000 espectadores asistían a la inauguración del Mundial y observaban el partido entre México y Sudáfrica. Apenas nueve minutos después del pitazo inicial, el delantero Julián Quiñones marcó el primer gol del torneo, desatando la celebración de los aficionados mexicanos.

Sin embargo, las manifestaciones no fueron un hecho aislado. Desde días antes del comienzo del campeonato, distintos colectivos sociales habían anunciado movilizaciones para llamar la atención sobre demandas relacionadas con mejoras salariales para los docentes, reformas al sistema de jubilación y la crisis de desapariciones que afecta al país. Conozca: México venció a Sudáfrica (2-0) en el partido inaugural del Mundial de Norteamérica 2026 El malestar social también coincide con críticas por los altos precios de las entradas para los partidos, que han dejado a muchos aficionados fuera de los estadios. Algunos sectores consideran que el Mundial representa una oportunidad para que Gobiernos y organizaciones internacionales proyecten una imagen positiva del país mientras persisten problemas estructurales sin resolver.