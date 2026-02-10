“Lucho es una máquina, tiene una creatividad caótica”: los elogios del técnico Vincent Kompany hacia Luis Díaz

Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento futbolístico, volverá a las canchas este miércoles, cuando Bayern Munich se enfrente al RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa Alemana.

El atacante colombiano viene de ser la figura en el encuentro que el pasado domingo su elenco se impuso 5-1 al Hoffenheim por la fecha 21 de la Bundesliga, rival ante el cual convirtió triplete y provocó dos penales.

Este martes, en rueda de prensa, el técnico del cuadro germano, el belga Vincent Kompany, volvió a destacar la misión que cumple el extremo, pero a la vez se mostró sorprendido por su despliegue físico, su capacidad de resolución en ofensiva, su adaptación en tan poco tiempo al club, sumado a su entrega, responsabilidad y disciplina, sobre todo cuando se reincorpora al equipo tras un partido o luego de sus viajes a Colombia.

Lea: Luis Díaz brilla con triplete y dos penales provocados en victoria del Bayern ante Hoffenheim

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego tuvimos siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda, Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles. Pero muestra la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”, destacó Kompany en rueda de prensa.