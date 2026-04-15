Ecopetrol, la más endeudada entre 12 grandes petroleras: su deuda equivale al 50% de su valor en bolsa

La mitad de Ecopetrol es, en términos financieros, deuda ajena. Eso es lo que revela un análisis comparativo del indicador Debt-to-Value, que mide cuánto del valor de una empresa está financiado con pasivos. Y en el caso de la petrolera colombiana, la respuesta genera alertas porque es la compañía más endeudada que cualquiera de sus pares en el mundo, como Petrobras, Shell y ExxonMobil. En ese orden, Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, precisa que la compañía registra el mayor apalancamiento relativo dentro del grupo de comparables, con un indicador Debt-to-Value cercano al 50%, “lo que implica que aproximadamente la mitad de su valor de mercado está financiada con deuda”. La cifra exacta, según la gráfica que él mismo difundió con datos de 12 empresas del sector, es del 49,8%. Puede leer: Lo que Ecopetrol no dijo: informe de S&P revela que la petrolera se gastó casi $9 billones más de lo previsto

Ecopetrol presenta un nivel de endeudamiento superior al de otras empresas petroleras a nivel global, afirma el profesor Sergio Cabrales.

Por qué el endeudamiento de Ecopetrol preocupa

Para entender la magnitud del dato, basta con compararlo con el resto de la industria petrolera. Por ejemplo, ExxonMobil, la mayor petrolera cotizada de Estados Unidos, tiene un Debt-to-Value del 6,1%. Por su parte, Chevron, su par inmediato, llega al 9,6%. Además, ninguna de las 12 empresas analizadas se acerca siquiera a la mitad del nivel de Ecopetrol. Solo la British Petroleum se acerca a la cifra de Ecopetrol con un 37,7%, pero la diferencia es de 12,1 puntos porcentuales. El resto del grupo se distribuye así: ConocoPhillips registra 13,3%; Shell, 22,5%; TotalEnergies, 23,6%; Equinor, 24,2%; Eni, 29,5%; Repsol, 31%; Petrobras, 35,2%; BP, 37,7%; y YPF, la argentina, 38,4%. Así las cosas, la petrolera colombiana supera a todas por un margen que va de 11 a 43 puntos porcentuales. Cabrales advierte que esta brecha sugiere una estructura financiera con menor flexibilidad relativa ante choques de precios o aumentos de los costos de financiamiento. “En un entorno de alta volatilidad de los precios de los hidrocarburos y de tasas de interés elevadas, este mayor apalancamiento podría traducirse en riesgos adicionales para la generación de caja, la capacidad de inversión y el perfil crediticio”, explica el analista. Esto se dio en un entorno donde el Brent cayó cerca del 15% durante 2025 y las tasas de interés globales permanecieron elevadas, ese menor margen de maniobra se tradujo en presión directa sobre la caja, la inversión y el perfil crediticio de la empresa.