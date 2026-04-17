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Ventas de locales en El Retiro, Antioquia, se fortalecen: Rappi inicia operación en el municipio del Valle de Aburrá con 50 restaurantes

La plataforma activó su operación en El Retiro con comercios y domicilios, buscando impulsar ventas locales. Conozca cómo impactará la economía del municipio.

  • Iglesia en el parque principal de El Retiro, Antioquia. Foto: Camilo Suárez
    Iglesia en el parque principal de El Retiro, Antioquia. Foto: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 3 horas
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La empresa Rappi anunció el inicio de su operación en El Retiro en abril de 2026, en una movida que consolidó su expansión en el Oriente antioqueño, una subregión que se posicionó como uno de los polos de desarrollo económico, turístico y gastronómico más relevantes del departamento.

La llegada de la plataforma al municipio se sumó a su presencia en Rionegro, el área metropolitana de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Bello. Con esta incorporación, la compañía amplió su cobertura en Antioquia y fortaleció su red en municipios intermedios.

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La plataforma inició operaciones con una oferta que incluyó 50 restaurantes aliados, el supermercado Carulla y al menos tres farmacias. Esta integración permitió a los comercios locales acceder a un ecosistema digital que amplió su alcance y abrió nuevos canales de venta.

Según las proyecciones de la empresa, la operación alcanzaría cerca de 1.000 pedidos semanales una vez estabilizada. Además, estimó la vinculación de aproximadamente 80 repartidores en el municipio, en línea con su modelo de última milla.

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Como parte del lanzamiento, la compañía ofreció un incentivo de cashback del 50 % entre el 9 y el 15 de abril, con el objetivo de incentivar la adopción de la plataforma entre los usuarios locales.

El Retiro, un punto económico en expansión

La gerente regional de Rappi Antioquia, Nora Molina, señaló que el municipio dejó de ser un territorio satélite y se consolidó como un nodo económico clave en el Oriente antioqueño.

Explicó que el crecimiento del ecosistema empresarial y turístico, junto con la expansión de restaurantes y emprendimientos, generó la necesidad de herramientas que facilitaran su escalamiento. En ese contexto, la llegada de la plataforma buscó conectar a los negocios con una base de consumidores cada vez más digital y generar ingresos sostenibles para los repartidores.

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Durante los primeros meses de operación, la compañía proyectó duplicar el número de restaurantes aliados en El Retiro y superar los 100 establecimientos vinculados.

Asimismo, anticipó la incorporación de nuevas verticales como tiendas de mascotas, fruver y carnicerías, además del fortalecimiento en categorías como supermercados y farmacias, con el objetivo de consolidar su presencia en el municipio y acompañar el crecimiento económico local.

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