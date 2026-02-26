“Que el banco más grande se apague es como si nos cortaran el oxígeno”: empresas reaccionan a caída de Bancolombia

El banco más grande del país volvió a apagarse. Después de la falla masiva que afectó sus canales digitales entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, Bancolombia anunció un nuevo apagón programado para la noche del miércoles 25 de febrero. La suspensión, explicó la entidad, busca estabilizar sus sistemas tras los problemas generados durante un procedimiento de actualización tecnológica. Según el banco, el origen fue un error de su proveedor tecnológico durante la actualización de una máquina crítica. La contingencia obligó a revertir el mantenimiento, lo que prolongó el restablecimiento de los servicios. Además lea: Bancolombia anuncia nuevo apagón de todos sus servicios: “el proceso no salió como debía”

En la noche del 25 de febrero, la entidad informó que entraría en un nuevo mantenimiento, apenas horas después de superar dos jornadas consecutivas de fallas que la llevaron a apagar todos sus servicios. A la fecha, aún no ha podido solucionar completamente los problemas. La entidad, que atiende a 26 millones de clientes, ya acumula más de 12 horas con varios de sus canales fuera de operación. La situación elevó la preocupación de usuarios y empresas, más aún cuando el propio banco advirtió que el proceso podría extenderse durante varias horas adicionales. En entrevista con EL COLOMBIANO, el superintendente financiero, César Ferrari, reveló que entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero la Superintendencia recibió más de 7.000 quejas contra la entidad, de las cuales el 20% estaban relacionadas con fallas en los canales de atención. Siga leyendo: SuperFinanciera habilitó un correo exclusivo para reportar quejas sobre Bancolombia

Impacto económico de la caída de Bancolombia en empresas y comercio

Para el sector empresarial, el golpe no fue menor. Nicolás Villa Peláez, CEO de la fintech Platam, fue directo y escribió en su perfil de Linkedin: “La caída de Bancolombia es muy grave. Paralizó el país. Nosotros no pudimos hacer operaciones por más de $5.000 millones”. Villa explicó que el problema tiene raíces estructurales. “Bancolombia maneja una arquitectura donde conviven sistemas legacy (muy antiguos) con capas digitales modernas. Cuando intentan modernizar un componente y falla, se genera un efecto dominó en el ‘core’ bancario”. Su conclusión es que “ya no es una falla técnica más. Es un problema que cruzó la línea de lo aceptable. Para una empresa como Platam, y para miles de negocios en Colombia, que el banco más grande se apague es como si nos cortaran el oxígeno”. El costo, advierte, es difícil de medir. “El costo de oportunidad es incalculable. No son solo minutos sin app. Son transacciones que no fluyen y familias que dependen de ese dinero minuto a minuto”. Enumera efectos de la caída de los servicios de Bancolombioa: nóminas que no llegan, comercio detenido porque los datáfonos y transferencias se vuelven un volado, y un retroceso en la confianza del ecosistema digital en América Latina. La pregunta que deja sobre la mesa es estructural: “¿cómo permitimos que una sola institución tenga el poder de paralizar un país?”. Puede leer: “Es inaceptable”: gerente de Nubank cuestionó caída de Bancolombia y pidió reglas estrictas para Bre-B

Según Bancolombia, el proveedor cometió un error en la sincronización de máquinas críticas durante el cambio de operación entre los centros de datos, lo que obligó a revertir el proceso y prolongó la restauración total de los servicios.

Sanciones tributarias y pagos en riesgo por fallas bancarias

El impacto no se limitó al comercio diario. También tocó obligaciones fiscales. Juan Camilo Muñoz, director de la oficina de Medellín de Andersen, firma de impuestos, legales y contables, relató un caso local. Cuenta que vencía el plazo para que una empresa pagara la retención en la fuente (artículo 580-1 del Estatuto Tributario, que establece un plazo de dos meses). Debido a la contingencia, la declaración quedaría ineficaz en cuestión de horas. Al tratarse de una empresa pequeña, sin fondos en otros bancos ni fuentes alternativas de liquidez, el resultado es doble castigo: sanción e intereses adicionales por una situación ajena a su responsabilidad. “Esta contingencia está afectando desde el pago de un almuerzo hasta las obligaciones tributarias”, resumió Muñoz. Conozca aquí: Bancolombia sigue apagado este jueves: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

Competencia y resiliencia: el debate que reabre la crisis de Bancolombia

La caída también reactivó el debate sobre la arquitectura tecnológica y la competencia en el sistema financiero. Ignacio Giraldo, CEO del neobanco Lulo Bank, planteó que en un mundo que opera en tiempo real, el sistema financiero no puede quedarse atrás. “La transformación digital no es cosmética ni opcional, es infraestructura, resiliencia y diseño centrado en el cliente”. Para Giraldo, es urgente modernizar la arquitectura tecnológica del sistema financiero colombiano y avanzar en interoperabilidad, pagos inmediatos y soluciones que funcionen 24/7. Desde Lulo Bank, aseguró, trabajan con la convicción de construir una banca digital preparada para escalar, segura y disponible permanentemente. “La confianza no se promete. Se construye todos los días”, afirmó.