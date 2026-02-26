“Que el banco más grande se apague es como si nos cortaran el oxígeno”: empresas reaccionan a caída de Bancolombia

El banco más grande del país volvió a apagarse. Después de la falla masiva que afectó sus canales digitales entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, Bancolombia anunció un nuevo apagón programado para la noche del miércoles 25 de febrero.
La suspensión, explicó la entidad, busca estabilizar sus sistemas tras los problemas generados durante un procedimiento de actualización tecnológica.
Según el banco, el origen fue un error de su proveedor tecnológico durante la actualización de una máquina crítica. La contingencia obligó a revertir el mantenimiento, lo que prolongó el restablecimiento de los servicios.
