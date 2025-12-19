“No todo es ganar; el proceso también forma campeones”: las reflexiones de Diego Arias sobre su balance con Nacional

Diego Arias cerró el año levantando su primer título como entrenador profesional y lo hizo nada menos que con Atlético Nacional, en una final cargada de historia, presión y simbolismo frente al Deportivo Independiente Medellín. En diálogo con Línea de Gol, el técnico verdolaga habló del título de Copa BetPlay, del valor del proceso, de la presión constante por los resultados y de una reflexión profunda sobre el fútbol, la vida y la sociedad actual. ¿Qué balance hace de estos meses al frente de Atlético Nacional? “Muy contento de cerrar el año con esta victoria y con este título, porque sabíamos lo que significaba para nuestra gente. Es ampliar la historia del club, pero también entendiendo lo especial que era esta final, contra uno de los mejores equipos del año como Medellín. Fue muy complejo, los enfrentamos cinco veces en menos de dos meses y cada partido era más cerrado, con menos espacios. Aun así, logramos cerrar el año con momentos muy bonitos. No todos los objetivos se concretaron, pero estuvimos hasta el último partido peleando por ellos y nos vamos con la cabeza en alto”. Ya con el título en frío, ¿qué se le vino a la cabeza y a quién dedica este logro? “El primer agradecimiento es para los jugadores. Ellos son los que compiten bajo presión, sin tiempo para analizar, y lo hicieron con valentía y coraje. Este era un partido cargado de emoción y expectativa para nuestra hinchada. Disfruté abrazarlos y agradecerles por ir al frente, por intentarlo, incluso con errores normales de una final. También es un título para la familia, que está ahí en los momentos difíciles, dando tranquilidad y fortaleza para seguir creyendo”.

Es su primera experiencia prolongada como entrenador principal, ¿qué le deja este proceso? “Me deja una reflexión muy grande: pareciera que el trabajo solo es bueno si se gana, y no es así. Todos salimos a hacer nuestro trabajo con la intención de que funcione, y a veces no se logra. Eso no significa que no haya valor en el camino. El fútbol debería evaluar más los procesos, ser más responsables con el mensaje que damos, especialmente a los jóvenes. El resultado es importante, claro, pero no puede ser lo único”. Después de la eliminación en Cali ante América, ¿cómo hizo para levantar anímicamente al equipo? “Con transparencia. Identificando por qué pasan las cosas. Ese partido no fue nuestro mejor juego, no por errores técnicos, sino por detalles que dependían 100% de nosotros: atención, urgencia, intensidad. A partir de eso, dimos herramientas para mejorar. El enfoque fue claro: todo lo que dependiera de nosotros, hacerlo al 100%. Ese era un título que significaba mucho para todos y así lo entendieron los jugadores”.

Se habló mucho de posibles reemplazos mientras usted dirigía, ¿eso incomoda? “Sinceramente, no me daba cuenta. No tengo tiempo para eso. Tengo tres hijos, una familia, 30 jugadores y partidos cada tres días. No quiero escuchar cosas que no me alimentan ni me ayudan a enfocarme. Los periodistas hacen su trabajo, los directivos el suyo, y confío en que las decisiones que se tomen serán las correctas”. Usted ha sido muy crítico con la idea de que solo vale ganar, ¿cómo cambiar ese chip en la hinchada? “”Es responsabilidad de todos: entrenadores, jugadores, directivos y medios. El resultado cualquiera lo puede evaluar, pero el verdadero trabajo está en analizar los recursos que se emplean para llegar ahí. Vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser inmediato, donde si no se logra ya, es un fracaso. Eso no es real ni en el fútbol ni en la vida. El proceso del 2016, por ejemplo, estuvo lleno de “fracasos” que luego fueron la base de un título histórico”. ¿Se imaginó cerrar el año así, ganándole una final a Medellín? “Al principio no. Pensábamos en hacer bien el siguiente partido y nada más. Todo fue muy rápido. Cuando quedamos eliminados de la Liga, ahí sí empezamos a preparar la final con más profundidad, entendiendo lo que significaba para la hinchada. El fútbol cambia día a día y lo importante era acercarnos al resultado con trabajo, convicción y claridad”.