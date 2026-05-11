Así será el megacomplejo de $86.000 millones en el que estará la cinemateca de Medellín

Un gran complejo cultural que estará ubicado en el sector de Ciudad del Río y que costará más de $86.000 millones será la sede de la cinemateca de Medellín.
Este lunes, la Alcaldía presentó detalles del megaproyecto, que constará de once niveles y que ya está en fase de contratación.
El edificio, situado en los alrededores del Museo de Arte Moderno de Medellín, hace parte de un grupo de 12 Recreos Culturales que se están construyendo en Medellín.
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Estos espacios consisten en edificios en los que se concentra la oferta cultural pública de la ciudad, de manera similar a como ocurre en una casa de la cultura.
Si bien la Alcaldía ya ha presentado en días recientes recreos culturales en otros barrios como Guayabal, Robledo, Castilla y Santa Cruz, el que se construirá en el sector de Ciudad del Río es por mucho el de mayor envergadura.