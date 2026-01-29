Así fue cómo se cocinó alianza entre el movimiento de Federico Gutiérrez y Abelardo de La Espriella

El movimiento del alcalde Federico Gutiérrez quiere tomar vuelo propio. En una alianza que reorganizó el tablero de la derecha para las próximas elecciones legislativas y presidenciales, Creemos presentó públicamente ayer su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella, en un evento realizado en el Centro de Medellín que estuvo lleno de símbolos.
Aunque la alianza tomó a muchos en el mundo político por sorpresa, los acercamientos ya venían cocinándose desde tiempo atrás. Según advierten fuentes al interior del movimiento, la afinidad entre Gutiérrez y De la Espriella ya se gestaba desde la pasada campaña presidencial, cuando el mismo De la Espriella organizó en Barranquilla uno de los eventos de campaña más importantes de Gutiérrez en esa ciudad.
Desde su trabajo como abogado, De la Espriella también fue cercano a varias de las personas que le hicieron control político al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ofreciendo sus servicios para defenderlos ante acciones judiciales en su contra. Es el caso por ejemplo del exconcejal Simón Molina, quien tras renunciar al Centro Democrático y después de ejercer como secretario privado de Gutiérrez, hoy ocupa el segundo renglón en la lista a la Cámara.