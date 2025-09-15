Él es alias Lámpara, el hombre señalado de golpear a un niño de 4 años en Castilla, Medellín, hasta dejarlo al borde de la muerte

El detenido por estos hechos, nacido en Abejorral (Oriente antioqueño) hace 28 años, se habría puesto a disposición de las autoridades, luego de las múltiples amenazas de muerte en su contra después de la agresión a su hijastro, un menor de nacionalidad venezolana, al cual ya habría golpeado en reiteradas ocasiones, de acuerdo con los reportes judiciales.

Como un presunto jíbaro del grupo delincuencial Los Mondongueros identificaron las autoridades a Cristian Alexis González Gallego, el hombre conocido como Lámpara y quien estaría detrás de la agresión a un niño de 4 años dentro de una vivienda del barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín. Tras esta agresión, el menor se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Las autoridades, antes de esta agresión, le habían abierto una investigación por porte y tráfico de estupefacientes y por concierto para delinquir, sin que aún tuviera una orden de captura en su contra, aunque ya con el hecho de violencia contra este menor, su situación jurídica se podría agravar, dependiendo de la determinación que tome el juez de control de garantías en las próximas horas.

De acuerdo con las denuncias previas, este hombre es señalado de cometer múltiples agresiones no solo en contra del menor, sino de la madre, con quien sostenía una relación hace varios meses, aunque no vivían juntos.

Entérese: Las violencias que urge erradicar porque están acabando con los derechos de niños y niñas en Antioquia

Además de los delitos que le investigaban por su supuesta participación en Los Mondongueros, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral lo había condenado el pasado 3 de junio por el delito de homicidio simple, condena que por ser de dos años y 10 meses se encontraba suspendida, de acuerdo con la información de la Procuraduría.

También estuvo implicado en varios procesos judiciales desde 2016 por múltiples situaciones que lo vincularían tanto como víctima como victimario. En la Rama Judicial cuenta con 11 procesos que lo vincularían.

Le puede interesar: ¡Indignante! Hombre fue grabado dando brutal golpiza a su hijo adolescente en Yarumal, Antioquia

González Gallego, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habría golpeado al menor luego de que el menor se negara a acostarse a dormir y quedarse jugando.

“Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de anunciar que este hombre se encuentra a disposición de las autoridades.