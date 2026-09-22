Los papeles que Álvaro Villada entregó “por si algo le pasaba” y hoy serían pruebas de la corrupción en el Área Metropolitana

Al parecer, Álvaro Villada no se fiaba de sus socios que hacían parte del supuesto entramado para el cobro de coimas en la contratación dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
En 2022 le entregó un paquete que ahora se ha convertido en prueba contra él mismo a una de sus compañeras que funge como testigo clave en el caso penal dentro del cual se investigan seis contratos por $17.656 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Se trata de seis hojas de distintos tamaños; cuatro están manuscritas con tinta negra y dos son impresiones de computador. En una, la impresa en letras de molde, está la cifra de $6.900 millones y posteriormente hace un desglose en el que explica cómo distribuyeron un 20%.
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Ese material fue presentado este lunes por el abogado del AMVA, Mayer Abushihab, en la audiencia en la cual apoyó la petición de la Fiscalía de afectar con medida intramural a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y sustentó por qué Sebastián Ortega, el hijo de un cuestionado político de Bello, debe correr la misma suerte mientras que concluye el proceso en el que se les imputaron cargos por interés indebido en celebración de contratos al primero y peculado al segundo.
En el mismo caso, donde se habrían pagado coimas por $2.481 millones, hay otras nueve personas respondiendo por conductas similares, entre ellos el exdirector del AMVA, Juan David Palacio.
“Alguien dirá que puede ser de cualquier cosa”, se adelantó Abushihab ante la posibilidad de una opinión que desprestigiara lo dicho por él con relación a los documentos, pero después continuó con la descripción del contenido de los documentos.
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En la hoja que antes comenzó a mostrar, descendió unas casillas hasta un cuadro en el que aparecen las cifras 15% y 5%. Según él, el monto de los $6.900 millones coincide con el valor de un contrato que se celebró en 2022 con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias (Acopi). Y los otros números representarían la manera como se dividían las comisiones ilegales: 15% para Miguel Quintero y 5% para quien se encargaba de cobrar, que en principio habría sido Villada y luego Ortega. En el caso particular de los bomberos, el gerente de ese cuerpo de socorro pidió rebaja y se lo habrían dejado en 15% en total, según él mismo declaró.
“Mire cómo dejan la traza: le sacan el 15% a un rubro y el 5% en otro. Y además lo destacan; fíjese que tiene en el costado derecho marcas que serían relevantes”, apuntó Abushihab.