Descartan amenaza de carro bomba que generó alerta en el noroccidente de Medellín, ¿qué ocurrió?

Las autoridades de Medellín atendieron durante la mañana de este lunes una amenaza de un carro bomba en el noroccidente de la ciudad, que posteriormente fue descartada.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía, la amenaza se produjo en el barrio Fuente Clara, de la Comuna 7 (Robledo), en donde los uniformados fueron alertados de un vehículo sospechoso.

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El automotor, dejado en la carrera 93A con la calle 62, según información preliminar, fue inspeccionado por un canino antiexplosivos, que alertó de la presencia de material peligroso.

Hacia las 11:00 de la mañana de este lunes, el reporte oficial daba cuenta de que la zona fue acordonada mientras arribaba personal antiexplosivos.