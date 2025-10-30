“Las pruebas son más que contundentes”: Andrés Tobón ante citación de la Corte a declarar contra la senadora Isabel Zuleta

Para dentro de 25 días fue citado por la Corte Suprema de Justicia el concejal de Medellín, Andrés Tobón para que rinda su declaración en el caso que se lleva allí contra la congresista del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta por el denominado “tarimazo” del 21 de junio pasado.
Es necesario recordar que este fue un acto en la Plazoleta La Alpujarra, con el cual el presidente Gustavo Petro pretendía un relanzamiento del proceso de Paz que se lleva a cabo con las bandas delincuenciales del valle de Aburrá. Y en este, el primer mandatario estuvo en tarima con los principales jefes de las principales agrupaciones que han delinquido en esta parte del país.
Como lo denunció en su momento EL COLOMBIANO, para ello fueron sacados de la cárcel de Itagüí varios capos como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
Debido a ello, se han presentado varias denuncias por parte de concejales como Alejandro de Bedout y Tobón.