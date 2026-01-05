Más malas noticias para la fauna silvestre en el Valle de Aburrá: 34 animales afectados por pólvora fueron atendidos por el Área Metropolitana

Un diciembre más se desvaneció, pero la pólvora dejó heridas permanentes en personas y animales. La ilusión de que, durante el último mes del año, no se acudiera a la pirotecnia quedó en eso: una simple y vaga ilusión, pues desde el Área Metropolitana reportaron 34 animales de fauna silvestre que llegaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación después de verse afectados por la quema de pólvora.

Aves, zarigüeyas y murciélagos fueron las especies más afectadas. Producto de los estallidos, estas sufrieron caídas, traumas, fracturas e incluso la muerte, pues 11 de los 34 individuos atendidos, fallecieron tras las graves lesiones.

Uno de los casos más desoladores es el de una zarigüeya que cayó de un árbol en la Loma de los Bernal en plena alborada después de los fuertes estruendos de la pólvora. Las fracturas producto del impacto fueron tan críticas que, a pesar del esfuerzo del personal veterinario, el animal murió.