Más malas noticias para la fauna silvestre en el Valle de Aburrá: 34 animales afectados por pólvora fueron atendidos por el Área Metropolitana

Once de ellos no soportaron las graves heridas y fallecieron antes de ser devueltos a su hábitat natural. Conozca más detalles.

  Una de las crías de zarigüeya que se vio afectada por la quema de pólvora en el Valle de Aburrá. FOTO Cortesía Área Metropolitana.
El Colombiano
hace 6 horas
Un diciembre más se desvaneció, pero la pólvora dejó heridas permanentes en personas y animales. La ilusión de que, durante el último mes del año, no se acudiera a la pirotecnia quedó en eso: una simple y vaga ilusión, pues desde el Área Metropolitana reportaron 34 animales de fauna silvestre que llegaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación después de verse afectados por la quema de pólvora.

Lea más: Desolador: de 45 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre de 2024 en Antioquia, se pasó a 157 en 2025

Aves, zarigüeyas y murciélagos fueron las especies más afectadas. Producto de los estallidos, estas sufrieron caídas, traumas, fracturas e incluso la muerte, pues 11 de los 34 individuos atendidos, fallecieron tras las graves lesiones.

Uno de los casos más desoladores es el de una zarigüeya que cayó de un árbol en la Loma de los Bernal en plena alborada después de los fuertes estruendos de la pólvora. Las fracturas producto del impacto fueron tan críticas que, a pesar del esfuerzo del personal veterinario, el animal murió.

También, hubo aves que se quedaron sin nidos después de que en la noche de velitas algunos voladores los destrozaran, dejando a especies como mieleros, tórtolas y torcazas sin ninguna alternativa para sobrevivir por sí mismos, expuestos a las inclemencias del clima y a múltiples depredadores.

Y es que a estos 34 ejemplares afectados por la quema de pólvora, se suman los 157 reportados por Cornare en 26 municipios de Antioquia en diciembre del año inmediatamente anterior, lo que deja un desfavorable saldo de casi 200 animales de fauna silvestre perjudicados por esta práctica.

Entérese: Tigrillo que creció en cautiverio volvió a su hábitat natural: fue liberado en el Suroeste antioqueño

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hace énfasis en que los estallidos de pirotecnia, causan en estas especies “desorientación, estrés extremo, abandono de crías, choques contra estructuras, caídas desde altura y una mayor exposición a atropellamientos y ataques de otros animales”.

Si usted encuentra a un animal herido, puede comunicarse a la línea de emergencias 3046300090 del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación, para que un equipo de profesionales atienda el caso de inmediato.

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Cuál es la línea de emergencia para reportar fauna silvestre herida en Medellín?
Puede comunicarse de inmediato a la línea 3046300090 del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) del Área Metropolitana. Este equipo técnico está disponible para rescatar especies afectadas por pólvora, atropellamientos o ataques en el Valle de Aburrá.
¿Por qué la pólvora es mortal para las aves y zarigüeyas?
Los estallidos provocan taquicardia, estrés extremo y desorientación. Las aves suelen chocar contra edificios o abandonar sus nidos, mientras que las zarigüeyas sufren caídas mortales desde las copas de los árboles al intentar huir del ruido ensordecedor.
¿Cuántos animales han muerto en Antioquia por la pólvora este año?
Solo en el Valle de Aburrá murieron 11 animales. Sin embargo, la cifra departamental es mayor, ya que Cornare reportó 157 casos adicionales en 26 municipios, lo que convierte a este diciembre en uno de los más letales para la fauna antioqueña.
Utilidad para la vida