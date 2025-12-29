Tigrillo que creció en cautiverio volvió a su hábitat natural: fue liberado en el Suroeste antioqueño

Luego de un proceso arduo de readaptación, fue devuelto a un hábitat natural un pequeño tigrillo arborícola (también conocido como margay) que había permanecido en una casa en el norte del área metropolitana hasta ser domesticado.

La historia es larga y está llena de esfuerzos para restablecer el equilibrio que dañaron quienes tenían en cautiverio a este animal de la especie marguay (Leopardus wiedii), cuya naturaleza para nada es la de una mascota domesticada.

Resulta que en febrero de 2024 ocurrió un incidente en el que el felino cayó de un tercer piso al nivel inferior y fue a dar al patio de un vecino en un edificio en Bello, lo cual alertó a los habitantes del sector que dieron aviso a la Policía, entidad que activó la ruta de atención con el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

En la valoración que hicieron los profesionales detectaron que se trataba de un individuo joven con un comportamiento inusual para su especie, evidenciado en su excesiva cercanía a los humanos, una de las consecuencias más frecuentes del tráfico ilegal.

Ahí, los especialistas identificaron una posible enfermedad metabólica ósea, asociada a la alimentación inadecuada y a la ausencia de condiciones ambientales propias de la vida silvestre.

“Se realizaron pruebas genéticas para confirmar la especie. Esta hembra recibió un proceso integral por parte del equipo interdisciplinario, enfocado en enseñarle nuevamente a cazar, buscar alimento y defenderse. Después de un año y medio, logramos cerrar con éxito su proceso de rehabilitación”, explicó Andrés Gómez Higuita, supervisor del CAVR de fauna silvestre del AMVA.