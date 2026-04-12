En la nueva vía al mar no hay puentes para fauna

El 30 de diciembre, la bióloga Daniela Salazar Suaza tomó la nueva vía al mar y empezó a contar: 10 osos hormigueros, un oso perezoso, un mapache, un perro de monte, dos iguanas, tres zarigüeyas, un zorro perro, entre otros otros. Más de diecinueve animales atropellados a lo largo del trayecto. De regreso, el 4 de enero, a la altura del municipio de Zaragoza, su novio la despertó mientras dormía en el carro



— Amor, un puma.



Daniela le pidió que parara y confirmó lo que temía: justo donde encontraron el puma había un bosque al que la vía le había pasado por encima. Y aún no había ni un paso de fauna.





Uno de los puntos que más han encendido las alarmas por atropellamiento de animales es la nueva Autopista del Río Magdalena, inaugurada el 10 de noviembre de 2025. La obra atravesó un ecosistema lleno de corredores de fauna.





Lo que separa la vía

Solo el municipio de Remedios —uno de los cinco que recorre la vía— cuenta con más de 119.000 hectáreas de bosque. En la zona han sido monitoreadas 23 especies de mamíferos, 32 de anfibios y reptiles, y 200 de aves. Entre ellas, especies en peligro crítico como el ocelote (Leopardus pardalis), del cual EL COLOMBIANO también reportó un atropellamiento el 22 de marzo, en el tramo entre Maceo y Vegachí, uno de los corredores más transitados por la fauna local.

¿Pasos de fauna ineficientes?

La bióloga lo había advertido antes de que la vía abriera del todo. “Cuando abrieron el primer tramo, yo observaba que había muchísimo bosque al lado y lado y no había ningún paso de fauna. Yo decía: cuando abran esto del todo va a ser el caos. Y efectivamente así fue.”



Tras la apertura, Corantioquia reportó que en solo un mes se encontraron nueve animales atropellados únicamente en el tramo Vegachí-Remedios.



La concesión, adjudicada al consorcio Aleatica, ha dicho que construyó siete pasos de fauna adicionales a los 17 pasos aéreos y terrestres entre el tramo de Vegachí y Puerto Berrío, y planea construir ocho más e instalar disuadores artificiales para ahuyentar a los animales de cruzar y un vallado para guiarlos hacia los pasos. Además, implementó reductores de velocidad y nueva señalización. Sin embargo, los veedores ambientales cuestionan la eficacia de estos pasos y, sobre todo, si los actuales pasos están donde deben estar.





Según Daniela, algunos pasos de fauna no quedaron instalados en las zonas con mayor cobertura boscosa: “Un paso de fauna elevado nunca lo va a pasar un felino como un puma. Había un corredor de bosque que se fragmentó con la carretera y había que hacer un paso, ojalá subterráneo, para los felinos.”





Según expertos, el problema de fondo es que la vía no planeó rutas de menor costo para el desplazamiento de la fauna ni realizó un análisis de conectividad por especie. Pero esos estudios no son requisito para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue licencias ambientales.



Y hay otra tensión que pocas veces se nombra. “Los pasos de fauna que tenían bosque al lado ya no tienen bosque: ya lo quemaron, ya lo talaron”, advirtió Salazar Suaza.

¿Laberinto de responsabilidades?

Corantioquia lleva un registro detallado de cada atropellamiento, y reconoce que la vía “fragmentó un ecosistema” sin condiciones estables para el desplazamiento seguro de la fauna. Pero la corporación no le entregó a EL COLOMBIANO el registro exacto. La comunidad aledaña lleva sus propias cuentas y señaló que sus datos superan considerablemente los de la autoridad ambiental. Actualmente se adelanta una verificación para actualizar las cifras.



Por su parte, la concesión dijo que desarrolló una aplicación llamada Autopista Río Magdalena para que los viajeros reporten atropellamientos y otras eventualidades. EL COLOMBIANO solicitó esa información para contrastarla con las cifras de la comunidad, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Lea también: Puma fue captado en reserva de la Universidad de Antioquia



El mapa de responsabilidades es, en la práctica, un laberinto. La concesionaria sostiene que la culpa recae sobre los conductores, no sobre la obra. Corantioquia fiscaliza pero no licencia. Y la ANLA otorgó permisos con estudios que la propia concesión reconoce como insuficientes.





La importancia de la fauna

“Todo en un ecosistema está conectado. Gracias al equilibrio ecosistémico de los animales, yo estoy teniendo agua en mi casa” explica Daniela sobre la importancia de la fauna. “Cuando tantos animales son atropellados, el ecosistema se desequilibra. Una especie que era depredadora escasea, y la presa se multiplica, poniendo en riesgo el ecosistema completo”, añadió.



En algún lugar de la nueva vía al mar, en este momento puede estar un ocelote esperando a cruzar al otro lado. Puede que decida no cruzar y quede aislado en una parcela de bosque, sin lograr encontrar sustento. O puede que intente cruzar y se convierta en una cifra más de un registro que nadie termina de completar.

¿Cruces para salvar fauna son insuficientes?