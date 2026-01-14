“Se debe indagar si se reunieron con jefes de estructuras de Medellín”: Gutiérrez sobre reunión entre hijo de Nicolás Maduro y las disidencias

Los coletazos de la captura del dictador Nicolás Maduro Moros por parte de Estados Unidos, y su posterior juicio por narcotráfico en New York, también se sintieron en la capital antioqueña.
Como se ha reseñado ampliamente, en el escrito de acusación presentado por la justicia de Estados Unidos se ha mencionado que es tanto el compromiso de Maduro con el narcotráfico internacional, que incluso el hijo del exmandatario venezolano –identificado como Nicolás Ernesto Maduro Guerra alias Nicolasito– es mencionado 24 veces por su presunta participación en actividades vinculadas al narcotráfico y tráfico de armas internacional.
De hecho, según lo consignado en la acusación formal, hubo una reunión celebrada en Medellín en 2020, en la cual “Nicolasito” habría estado acompañado de dos representantes de disidencias de las Farc.
De acuerdo con el documento judicial, durante ese encuentro se habrían pactado acuerdos para coordinar el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, así como el movimiento de armas como parte de posibles pagos o intercambios relacionados con esas operaciones.