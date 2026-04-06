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Universitario sanandresano fue asesinado en el barrio Calasanz de Medellín; tres sospechosos ya fueron capturados

El joven fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe pero falleció producto de la gravedad de las heridas.

  • Los tres capturados por el asesinato del joven universitario de 22 años en Medellín. FOTO: Policía Metropolitana
    Los tres capturados por el asesinato del joven universitario de 22 años en Medellín. FOTO: Policía Metropolitana
El Colombiano
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hace 1 hora
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En un apartamento del barrio Calasanz, al noroccidente de Medellín, fue asesinado Alan Hooker Forbes, un estudiante universitario sanandresano de 22 años de edad.

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De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el crimen se habría perpetrado, presuntamente, en medio de un hecho de intolerancia entre las personas que se encontraban dentro del inmueble. El joven, quien estaba estudiando mecánica en la capital antioqueña, fue atacado con un puñal.

“Estaban al interior de una residencia en el sector de Calasanz con varias personas; se genera una riña por intolerancia al interior de este apartamento; posteriormente llegan las unidades de la policía, capturan a tres delincuentes que cometieron este homicidio con arma cortopunzante. En este momento nos encontramos adelantando todos los actos investigativos”, dijo el Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana.

Su muerte se produjo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, a donde fue trasladado por las autoridades. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones.

Una vez detenidos, los supuestos homicidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para proceder con su judicialización y esclarecer el crimen.

Siete personas fueron asesinadas durante Semana Santa en Medellín

Además del joven oriundo de San Andrés Islas, otras 6 personas fueron asesinadas en la capital antioqueña en medio de la Semana Mayor.

El caso más reciente ocurrió a las 12:00 del día de este domingo 5 de abril en el barrio Tricentenario, donde hombres armados persiguieron a un menor de 17 años, identificado como Juan David Gómez, y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte. Al parecer, este hecho se registró en medio de una pelea de hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Por este crimen hubo dos personas capturadas.

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Simultáneamente, se registró el asesinato de otro hombre en una riña familiar en el barrio Villa Liliam, comuna 8 (Villa Hermosa), en un hecho en el que un sujeto habría apuñalado a un primo en la discusión. La víctima fue identificada Mateo Ramírez Quintero, de 22 años, mientras que el agresor, de 39, resultó detenido.

Otro caso tuvo lugar en la carrera 55 con la calle 89, en el barrio El Oasis, en la comuna 4 (Aranjuez), en la que varias personas que estaban departiendo se comenzaron a agredir entre ellas, dejando un saldo de dos asesinados.

Las víctimas de estos hechos fueron identificadas como Sebastián Fernández, de 32 años, y Javier Noel Robledo, de 18, quienes fallecieron en medio de la atención en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Por estos hechos fue capturada una persona de 25 años.

Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, en la ciudad se han cometido 75 homicidios en lo corrido de 2026. El año pasado, en el mismo periodo, se habían registrado 91 casos.

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