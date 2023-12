En cuanto a los dos delegados de los ministerios, contrario a lo que algunos piensan, según pudo conocer este medio, son funcionarios técnicos que además han recibido la instrucción del ministro de Transporte, William Camargo, de no politizar el Metro de Medellín . Van entonces cuatro votos en contra del golpe de Estado a la empresa.

¿Quiénes apoyan el intento del equipo Quintero de “tomarse” el Metro? Los dos delegados de la Gobernación de Gaviria, definitivamente no.

Sin embargo, y tras el malestar que causó la noticia, en realidad las cuentas parece que no les van a dar a los quinteristas .

No tendrían los 5

El intento de las dos fichas del exalcalde Daniel Quintero de tomarse la gerencia del Metro –y tal vez lo más problemático, de cambiar los requisitos para acceder a ella– disparó las alarmas porque podría estarse fraguando la “toma hostil”, de la cual habló el gobernador Aníbal Gaviria, para entregarles a personas no idóneas las riendas de este estratégico sistema de transporte en el Valle de Aburrá.

La carta que enviaron el alcalde de Medellín encargado, Óscar Hurtado, y el Director de Planeación, Alejandro Muñoz, convocando a una junta extraordinaria del Metro para “remover al gerente” y “actualizar el manual de funciones y los requisitos” ha armado un tierrero no solo en Antioquia sino también en Bogotá, en los ministerios de Transporte y Hacienda que tienen delegados en esta junta.

De ser así, el grupo Quintero entonces solo tendría cuatro votos asegurados y no podría tomar decisiones. Algunos se preguntan cuál es el propósito del equipo Quintero de tomarse el poder del Metro cuando falta solo un mes para salir de la Alpujarra, sobre todo, porque en enero o febrero, la junta podría volver a votar y remover a quien eventualmente nombren.

Sin embargo, uno de esos tres miembros “independientes”, Sebastián Hinestroza, le aseguró a EL COLOMBIANO que él “no pertenece a ningún grupo político” y según se pudo establecer no estaría dispuesto a acompañar las propuestas del grupo de Quintero (ver entrevista).

Hay quienes creen que podría haber un interés en tener dominio, así sea de manera pasajera, sobre una entidad en la cual pueden hacer nombramientos o contrataciones. O incluso, en el peor de los casos, quieran tener manejo de la documentación de contratos importantes que se adelantan, como es el caso de la construcción del Metro de la 80.

Elejalde no la tiene fácil

Así las cosas, no está claro que en la junta del próximo jueves, 7 de diciembre, se pueda concretar la “toma hostil” del Metro. Desde el Ministerio de Transporte, por ejemplo, enviaron una serie de cuestionamientos de por qué se convocó de afán a junta extraordinaria y aún no tienen respuestas convincentes.

Sin embargo, el hecho de que no todos le vayan a copiar al equipo de Quintero, no quiere decir que algunos de ellos no tengan interés en cambiar al gerente Tomás Elejalde.

De hecho, algunos miembros de la junta consideran que ya es hora de hacer un relevo en esta empresa estratégica y en particular después de estos cuatro años. Fuentes de la junta y de los gobiernos entrantes de Medellín y Antioquia cuestionan el manejo que se le ha dado al Metro de la 80.