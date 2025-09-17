ITM estrena los tres primeros buses eléctricos fabricados y ensamblados en Medellín

La Institución Universitaria ITM incorporó a su flota de vehículos tres novedosos buses eléctricos que se convirtieron en los primeros en ser ensamblados en Medellín y por mano de obra nacional.
El hito fue celebrado por esa institución, desde donde se resaltó que los trabajos con esos automotores son el resultado de muchos años de investigación en movilidad eléctrica.
Además del proceso de ensamblaje, el ITM resaltó que la mayor parte de los componentes de esos vehículos también fueron fabricados en el país.