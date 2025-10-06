Cayó red que enviaba mujeres paisas a Albania y Croacia: las explotaban sexualmente 20 veces al día y les robaban la plata

Después de seis meses de investigación y tras obtener las órdenes de captura, las autoridades colombianas y europeas capturaron en Medellín y el Valle de Aburrá a 13 personas que presuntamente pertenecen a una red de trata de personas internacional.
De acuerdo con la Policía, esta red transnacional se especializaba en la captación, traslado y explotación sexual de mujeres, en su mayoría colombianas, quienes eran enviadas a países europeos bajo falsas promesas laborales.
Una vez en el extranjero, eran sometidas a condiciones de esclavitud sexual.