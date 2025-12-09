Activan una Zona Urbana de Aire Protegido en el Centro de Medellín: ¿de qué se trata?

Dados los altos índices de contaminación atmosférica de la Zona Urbana de Aire Protegido del Centro de Medellín , que comprende un área de dos kilómetros cuadrados y está delimitada entre la calle 44 San Juan y la calle 58 Echeverry, desde la Avenida Oriental hasta la Avenida Ferrocarril, el Distrito activó una estrategia bajo cinco ejes de acción para mejorar la calidad del aire : movilidad activa, transporte público, transporte privado, transporte de carga y medidas complementarias.

El propósito, que está trazado a cumplirse en 2050 , es que el Centro se caracteriza por su limpieza, su aire limpio para la ciudadanía y su movilidad sostenible. Para ello, se implementaron 46 acciones, 17 de ellas priorizadas , entre las que destacan promover el transporte público, consolidar una red peatonal, recuperar y expandir ciclorrutas, controlar las zonas de carga y descarga, crear espacio público seguro y celebrar el Día de la Movilidad Sostenible.

Otro de los actores que se sumó a esta iniciativa fue C40 Ciudades a través del Programa de Implementación de Acción Climática, financiado por el Gobierno Británico.

“Este es el resultado de una gran gestión por parte de la ciudad, no solamente de voluntad política, también de asistencia técnica, participación ciudadana, y que busca tanto la reducción de gases de efecto invernadero y de material particulado, como también la construcción de un Centro mucho más sostenible, próspero y resiliente frente al cambio climático”, dijo Sara Arboleda, jefa de implementación de C40.

Entérese: Conocer el patrimonio: iniciaron los recorridos nocturnos por la Avenida La Playa en el centro de Medellín

Por su parte, Marcela Ochoa Bernal, Oficial de la Embajada Británica, agregó que “celebramos que a través de este proyecto vamos a estar realizando unas interacciones con la comunidad para que mejoremos ese tema de peatonalización, para que sobre todo, los medellinenses y las personas que frecuentan el Centro de Medellín puedan respirar un aire más limpio, usar el sistema público de bicicletas EnCicla, y que puedan tener los mejores estándares globales de un transporte sostenible, equitativo e inclusivo”.

La ZUAP fue establecida por la Resolución Metropolitana 2231 de 2018, a raíz de los constantes episodios de contaminación por PM2.5: un material particulado altamente nocivo para la salud y relacionado, en gran medida, con las emisiones de vehículos a motor.