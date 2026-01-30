Mariano Barbacid, el brillante científico que abre esperanza contra el cáncer de páncreas

El nombre de Mariano Barbacid ha cobrado especial relevancia en los últimos días tras la publicación de un estudio que podría marcar un antes y un después en la investigación contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico.
El equipo que lidera en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en España, logró eliminar por completo tumores pancreáticos en modelos animales mediante una terapia triple combinada, un resultado inédito que evita la resistencia a los fármacos y consigue regresiones duraderas sin efectos secundarios relevantes.
El hallazgo, publicado en la revista científica PNAS, abre la puerta a futuros ensayos clínicos y renueva la esperanza en una enfermedad cuya supervivencia a cinco años no supera el 10%. Solo en España se diagnostican más de 10.000 casos al año, y a nivel mundial se estiman decenas de miles de nuevos pacientes cada temporada. Durante décadas, los tratamientos apenas habían avanzado.