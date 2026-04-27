Cayó alias “Duber”, presunto líder de la banda que roba relojes de lujo en Medellín

Tras semanas de seguimiento e investigación, producto de varias denuncias, la Policía capturó a alias ‘Duber’, presunto cabecilla de la banda que está obsesionada con robar relojes de alta gama en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, este hombre y los otros integrantes de la banda se valían de métodos violentos para interceptar y robar a los ciudadanos en distintos puntos de la capital antioqueña, a quienes, al parecer, les hacían un seguimiento previo para identificar qué tipo de reloj llevaban en sus muñecas.

Lea más: Capturan en Antioquia a conductor de plataforma digital por presunto abuso y robo a mujeres

Buenos Aires y El Poblado serían dos de los barrios donde estos presuntos criminales tendrían concentrada su operación criminal. Supuestamente, aprovechaban las aglomeraciones y la presencia de turistas en zonas específicas de ambos sectores para robar tanto a locales como a extranjeros.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta con el objetivo de dar con el paradero de los demás miembros de esta estructura delincuencial, dedicada al hurto de relojes de alta gama en Medellín.