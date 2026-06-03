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Así cayó en Medellín alias El Capo, estadounidense buscado por tráfico de armas

Este hombre, según las autoridades, se ocultaba en Medellín desde hace un tiempo y se hacía pasar como productor musical.

  • Alias ‘El Capo’ fue capturado en Laureles. La Fiscalía se encargará de los trámites para su extradición. FOTOS Policía Metropolitana.
    Alias ‘El Capo’ fue capturado en Laureles. La Fiscalía se encargará de los trámites para su extradición. FOTOS Policía Metropolitana.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Producto de un trabajo entre la Alcaldía de Medellín, la Dirección Antinarcóticos -Diran-, la Policía Judicial -Sijín-, la Seccional de Inteligencia Policial -Sipol-, la Policía Nacional y la agencia estadounidense HSI, fue capturado en el barrio Laureles, y con fines de extradición, Jesús Cristóbal Morena, más conocido con el alias de ‘El Capo’, un ciudadano estadounidense requerido por su país por delitos asociados al tráfico internacional de armas de fuego.

Versiones oficiales indican que este sujeto, al parecer, estaría vinculado con el envío de armamento mediante encomienda desde Estados Unidos hacia Colombia.

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A su vez, se le señala presuntamente de participar en una red que tiene como objetivo fortalecer a las bandas criminales de Medellín en cuanto a armas se refiere.

“Este resultado demuestra que Medellín cuenta con la capacidad institucional, tecnológica y operativa para trabajar de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales en la identificación y captura de quienes buscan fortalecer organizaciones criminales. No vamos a permitir que nuestra ciudad sea utilizada como destino o plataforma para actividades ilícitas”, dijo el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Se escondía desde hace un tiempo en la ciudad

Alias ‘El Capo’, de 39 años de edad, encontró en Medellín el lugar idóneo para permanecer oculto de la justicia de Estados Unidos.

Según la Policía, este hombre se hacía pasar como productor musical para encubrir todos sus crímenes y sus actividades ilícitas.

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Lo más llamativo es que en abril de 2024 ya había sido capturado en Colombia, luego de que le fuera incautada una pistola que habría ingresado de manera irregular al país. Se le detuvo por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

“Este es un resultado importante, que nos permite, a través de estas intervenciones focalizadas, evitar que se sigan cometiendo que se sigan cometiendo esas conductas delictivas a través de cadenas criminales como el porte, tráfico y fabricación de armas de fuego”, agregó el Brigadier General Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

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Cristóbal Morena fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de todos los trámites para su extradición a los Estados Unidos.

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