Así cayó en Medellín alias El Capo, estadounidense buscado por tráfico de armas

Producto de un trabajo entre la Alcaldía de Medellín, la Dirección Antinarcóticos -Diran-, la Policía Judicial -Sijín-, la Seccional de Inteligencia Policial -Sipol-, la Policía Nacional y la agencia estadounidense HSI, fue capturado en el barrio Laureles, y con fines de extradición, Jesús Cristóbal Morena, más conocido con el alias de ‘El Capo’, un ciudadano estadounidense requerido por su país por delitos asociados al tráfico internacional de armas de fuego. Versiones oficiales indican que este sujeto, al parecer, estaría vinculado con el envío de armamento mediante encomienda desde Estados Unidos hacia Colombia. Lea más: Fiscalía reportó ocho capturas por delitos electorales y la apertura de 10 noticias criminales tras elecciones A su vez, se le señala presuntamente de participar en una red que tiene como objetivo fortalecer a las bandas criminales de Medellín en cuanto a armas se refiere.

“Este resultado demuestra que Medellín cuenta con la capacidad institucional, tecnológica y operativa para trabajar de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales en la identificación y captura de quienes buscan fortalecer organizaciones criminales. No vamos a permitir que nuestra ciudad sea utilizada como destino o plataforma para actividades ilícitas”, dijo el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Se escondía desde hace un tiempo en la ciudad