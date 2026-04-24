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Capturaron en el centro de Medellín a panameño que llevaba siete años prófugo de la justicia por homicidio

El detenido estaba en el país desde 2019, cuando se voló de la cárcel La Joya, de Ciudad de Panamá, mientras purgaba una condena por un asesinato desde 2012.

  • A Edgar Luis Beitía Lester lo capturaron agentes de la Policía Metropolitana y de la Interpol en el centro de Medellín cuando realizaban labores de requisa. FOTOS: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA Y GOBIERNO DE PANAMÁ
    A Edgar Luis Beitía Lester lo capturaron agentes de la Policía Metropolitana y de la Interpol en el centro de Medellín cuando realizaban labores de requisa. FOTOS: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA Y GOBIERNO DE PANAMÁ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Durante más de siete años, el panameño Edgar Luis Beitía Lester estuvo oculto en Medellín de la justicia de su país tras fugarse de una cárcel de Ciudad de Panamá. Fue capturado en el centro de Medellín y se investiga si tendría vínculos con estructuras criminales en la ciudad para temas de narcotráfico.

La detención se produjo el pasado 21 de abril en un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana e Interpol, cuando lo interceptaron en el barrio La Candelaria y se dieron cuenta de que se trataba de este hombre, quien había huido de la cárcel La Joya el 27 de septiembre de 2019.

Beitía Lester se identificaba con otro nombre, haciendo uso de documentación falsa colombiana, para evadir el accionar de las autoridades y que no pudieran indagar por su pasado judicial en el país canalero.

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Pero esto no significó que en Colombia estuviera dedicado a actividades legales, de acuerdo con los registros policiales. Al parecer estaría relacionado con bandas criminales de Medellín y Ciudad de Panamá para temas de narcotráfico.

“Se logró evidenciar su presunta vinculación en Colombia, con actividades relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes, mediante dinámicas asociadas a la falsificación de documentos y coordinación de actividades de microtráfico y narcotráfico con grupos criminales”, informaron desde la Policía Nacional de Panamá.

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Beitía Lester había ingresado a la Cárcel La Joya el 25 de mayo de 2012 al ser condenado a más de 10 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio y estaba esperando una sentencia adicional por un asesinato.

Sin embargo, después de estar siete años detenido, decidió fugarse de este penal ubicado en un corregimiento de la capital panameña, en compañía de Yair Aldamir Restrepo Barrera y José Luis Magallón Chérigo, quienes aún permanecen prófugos.

Todos ellos se encontraban en el pabellón 10 de este penal cuando aprovecharon un descuido de los guardianes para huir de esta cárcel, inaugurada en 2014 para internar a los criminales de mayor peligrosidad del país centroamericano.

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