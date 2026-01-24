Cayó Ryan James Wedding, exdeportista olímpico vinculado con homicidio de extranjero en el Mall del Indio, Medellín

El exatleta olímpico Ryan James Wedding, quien se habría convertido en uno de los hombres más peligrosos de la distribución de droga en América, quedó bajo custodia de las autoridades en México desde la tarde del pasado jueves, en medio de procedimientos en los que participaron autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Este hombre es señalado de participar en un homicidio dentro del Mall del Indio, en Medellín, el 31 de enero del año pasado.
Wedding, de 34 años, era uno de los hombres más buscados del mundo y las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de dólares por quien diera información por su captura. Este exdeportista canadiense es investigado por liderar presuntamente una red de tráfico de cocaína y drogas sintéticas en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.