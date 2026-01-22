Les cayó la Policía en Barrio Antioquia, en Medellín, y tiraron la droga a los techos

Más de 300 oficiales de la Policía, soldados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín desarrollaron un megaoperativo contra las ollas de vicio en Medellín.
Apoyados con un helicóptero Halcón, los uniformados lograron capturar más de 19 personas que intentaron escabullirse de la ley, muchas de ellas lanzando por los techos paquetes de droga.
La gigantesca redada se desarrolló a altas horas de la noche y comenzó en Barrio Antioquia, cuando una caravana de patrullas irrumpió y se desplegó por las calles.
Al tiempo que los uniformados comenzaron a detener sospechosos para requisarlos y verificar sus antecedentes, un helicóptero de la Policía sobrevolaba para dar alertas e información en tiempo real a los hombres en tierra.