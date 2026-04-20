Mientras golpeaba a su mamá, capturaron a El Gomelo por el asesinato de su hijastro en el oriente de Medellín

Una mujer salió corriendo de su casa a pedir ayuda porque la estaban agrediendo físicamente. De inmediato, los uniformados fueron hasta la propiedad con la víctima y capturaron a un hombre, quien era su hijo. Para sorpresa de las autoridades, este individuo era el mismo que estaban buscando por un asesinato, cuya víctima era su hijastro.
El detenido en estos hechos es Rubén Andrés Arango Montoya, de 46 años, y quien es conocido en la comuna 8 (Villa Hermosa), de Medellín, con el alias de El Gomelo, quien sería presunto integrante de la banda 13 de Noviembre, integrada al grupo delincuencial Caicedo, que delinque en esta parte de la ciudad.