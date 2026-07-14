Mataron con 15 puñaladas a mujer en el Popular 2, en Medellín: señalan a su expareja, quien también murió

La muerte de esta mujer se registró en la madrugada del pasado lunes festivo en la vivienda ubicada en la calle 118B con la carrera 42E, en este barrio de la comuna 1 (Popular), luego de que el presunto homicida, identificado como Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45 años, se metió a la fuerza a la propiedad, que queda en un tercer piso.

La negativa a retomar una relación que le había quitado la tranquilidad habría sido la causa para que asesinaran a Janeth Estela Álvarez Rivera, de 53 años, dentro de su vivienda en el barrio Popular 2, en el nororiente de Medellín. El presunto victimario, luego del ataque, acabó con su vida con la misma arma.

Luego de ingresar, este hombre habría intentado hablar con su excompañera para intentar persuadirla de finalizar la relación, decisión adoptada una semana antes, pero ante la respuesta negativa habría tomado un cuchillo y le propinó 15 heridas en todo el cuerpo a Janeth Estela, dejándola gravemente herida.

Antes de cometer el ataque, este hombre aprovechó y escondió los perros que tenía esta mujer para evitar que alertaran con sus latidos a los vecinos. Según el reporte judicial, los habría encerrado en una de las habitaciones.

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Sus familiares, al darse cuenta de la gravedad de la situación, la trasladaron en un vehículo particular al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, donde llegó sin signos vitales por cuenta de las lesiones que sufrió.

A pocos metros de donde estaba esta mujer, en su momento malherida, estaba el cuerpo sin vida de Jorge Andrés, y a su lado estaba el cuchillo con el que habría perpetrado el crimen. Este hombre tenía una herida en el pecho y una más en la palma de la mano derecha.

De acuerdo con la información de los familiares, Janeth Estela y Jorge Andrés sostuvieron una relación sentimental durante los últimos tres años, pero en el año más reciente esta se fracturó por cuenta de los celos del hombre y los hechos de violencia que se volvieron más recurrentes en la convivencia.

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Esta situación llevó a que durante la semana anterior ella tomara la determinación de dar por finalizada la relación y le dijo que abandonara la vivienda, donde habían convivido. Luego de esta determinación, según la denuncia de los familiares, este hombre habría agredido físicamente a Janeth Estela, dejándola con graves lesiones en su rostro y su cuerpo.

La víctima, nacida en el municipio de Olaya, Occidente antioqueño, era asesora comercial de una reconocida agencia de apuestas de la ciudad y era madre de tres hijas, de entre 21 y 36 años. Además, ya tenía una nieta de ocho años y una de sus hijas se encuentra en embarazo.