Cayó en Asia infante de marina que habría matado y dejado en una nevera a su esposa, una paisa, en Estados Unidos

El infante de marina de Estados Unidos, David Varela, fue capturado por el FBI en un país asiático por el asesinato de su esposa, la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, a finales de enero de este año en Norfolk, estado de Virginia, en Estados Unidos.
“El FBI está anunciando la exitosa aprehensión en el extranjero de David Varela, un reservista de la Marina de 38 años que es buscado por asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa, Lina Guerra”, señalaron desde el ente investigador.