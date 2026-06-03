Oviedo pide debates entre Cepeda y De la Espriella para saber a quién apoyar: “no más cafés”

”Tomémonos un café” es, tal vez, una de las frases más usadas por los candidatos durante estas elecciones: una manera coloquial de extender la invitación a una alianza. Para Juan Daniel Oviedo, una de las figuras consideradas de centro, aquella invitación ya no tiene cabida. Lo que quiere para saber a quién apoyar es escuchar a los candidatos finalistas en debates. ”Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados (...) Lo que necesita el país es más debates. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber contra quién están en contra, sino cuál es el debate que quieren”, dijo Oviedo en un video publicado en sus redes sociales.

Y añadió: “no más cafés, más debates”, no sin antes aclarar que, solo así, Colombia sabría por quién votar el 21 de junio, en segunda vuelta. Su video fue publicado, tal y como dijo, este 3 de junio a las 10:00a.m., aunque en su momento aseguró que para ese momento diría, específicamente, a quién iba a apoyar. “Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, dijo tras perder las elecciones, y agregó que la decisión no la tomaría solo él, sino todo su equipo de trabajo. En contexto: “Increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de homofobia, machismo e irresponsabilidad”: Oviedo La falta de toma de postura concreto de Oviedo quedó retratada en la pregunta que acompañó el video, donde dejó en claro que para él se trata de dos extremos: “¿Contra los derechos o contra la Constitución?”, precisó. Oviedo siguió la línea de Sergio Fajardo, la otra opción de centro que había en el tarjetón, quien este martes envió un mensaje a los dos candidatos restantes en la contienda desde su cuenta de X (antiguo Twitter).

Allí mencionó que tienen la responsabilidad de “representar a la mayoría de los electores, de sumar y ampliar y de ir mucho más allá de su importante e incuestionable resultado”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.