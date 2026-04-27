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Carro atropelló a habitantes de calle en el deprimido de Villanueva: Hay dos muertos y tres heridos

Las autoridades investigan si el conductor se encontraba bajo efecto de sustancias psicoactivas, debido a su estado de alteración. Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales.

  • Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección a los cuerpos sin vida de los habitantes de calle fallecidos en este siniestro. FOTO: CORTESÍA
    Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección a los cuerpos sin vida de los habitantes de calle fallecidos en este siniestro. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Un grave accidente se registró en la mañana de este lunes en el deprimido de Villanueva, centro de Medellín, luego de que un carro particular arrollara a cuatro habitantes de calle, dejando a dos de ellos muertos y otros dos lesionados. Las autoridades investigan el estado en el que estaba el conductor antes del siniestro.

Los hechos se registraron a la 1:26 de la mañana en la calle 58 con la carrera 57, en este corredor del centro de Medellín que enlaza el sector de La Minorista con la avenida Oriental, lugar donde se congregan los habitantes de calle, muchos de ellos para dormir.

El conductor se movilizaba en sentido La Minorista-avenida Oriental cuando perdió el control de su carro y se llevó a su paso a los habitantes de calle que allí se encontraban, provocándole la muerte a dos de ellos.

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Las víctimas de este siniestro vial no fueron identificadas, puesto que no portaban documentación ante su condición social. Se estima que uno tendría entre 30 y 35 años, mientras que el otro podría superar los 70 años. Sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para su identificación.

Otros dos habitantes de calle, identificados como Alexánder Álvarez, de 45 años, y Kelly María Concha Niño, de 23, resultaron lesionados por los golpes ocasionados por este vehículo particular, quienes fueron trasladados a los hospitales San Vicente Fundación, de Medellín, y la Clínica Fundadores, respectivamente.

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La tercera persona lesionada, identificada como Jhon Alexánder Gómez Acevedo, quien iba como acompañante del automotor, fue trasladada a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, pero posteriormente desiste de la atención médica.

Por su parte, el conductor quedó a disposición de las autoridades y se le hizo la respectiva prueba de embriaguez, la cual salió negativa. Sin embargo, ante el estado en el que se encontraba, las autoridades ordenaron un análisis de sangre para establecer si estaba manejando bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Se espera que en las próximas horas se tenga conocimiento del resultado de esta prueba y en caso de salir positiva se le impondrá sanciones equivalentes a estar conduciendo en segundo grado de embriaguez, al no existir un protocolo de sanción puntual para estas situaciones.

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