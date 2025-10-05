El Castillo Prado, la casa más fotogénica de Medellín, quiere llenar de cultura y arte a Prado Centro

Posiblemente sea la fachada más retratada en Medellín. Solo es entrar a Instagram para ver fotos y videos por doquier de personas posando para la selfi perfecta, de grandes grupos buscando el retrato más memorable o de la promoción de cualquier cantidad de productos o nuevas marcas con el brillante fondo de esa casona y su inconfundible torreón.
Fueron los jóvenes, en el voz a voz, en las redes sociales, los que empezaron a llamar esa casa “el castillo de Prado”. A Carlos Holguín, uno de sus propietarios, siempre le pareció un apelativo fafarachoso. Pero luego entendió que, precisamente, la apropiación del patrimonio tiene mucho que ver con esas relaciones espontáneas que se arman a su alrededor. Y entonces decidió bautizarlo así oficialmente.
Carlos se reconoce como “un hijo de la diáspora colombiana que salió huyendo del país en los 90 por el conflicto”. Anduvo 30 años recorriendo el mundo. Estudió cine en Nueva York, pero lo que realmente ejerció fue el oficio de ser inmigrante. “Cuando uno opta por vivir así, de país en país, simplemente entra por las puertas que se le abren para ganarse la vida”, relata.
Hace seis años regresó al país, convencido de que, en gran medida, reconciliarse con el lugar de origen implica poder hacerlo con las afinidades y experiencias acumuladas durante la vida como migrante. En su caso, la cultura y el arte.
Se dedicó entonces a caminarse Prado, quería entender por qué Medellín es considerada una anomalía en el mundo, una ciudad que abandonó su centro hace décadas mientras que para casi todas las metrópolis del planeta su corazón geográfico es lo más valioso, la zona a la que más valor le asignan, la que más cuidan por ser la que conserva, generalmente, las huellas antropológicas, culturales, arquitectónicas.