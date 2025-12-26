x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

No lo provocó un volador: esta sería la causa del incendio de una vivienda en Granizal, Medellín

El comandante de los bomberos de Medellín indicó que la conflagración acontecida en la madrugada del 25 de diciembre se inició por un cortocirtuito.

  • En el primer piso de esta casa ocurrió el incendio que dejó cinco personas lesionadas en Granizal. FOTO: Captura de video
    En el primer piso de esta casa ocurrió el incendio que dejó cinco personas lesionadas en Granizal. FOTO: Captura de video
Redacción El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Estables, pero aún dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos permanecen los tres menores de edad que salieron afectados por un incendio en el sector de Granizal, en el nororiente de Medellín en la madrugada del 25 de diciembre.

Le recomendamos leer: Especial de Navidad: Lili volvió a sonreír luego del incendio en Itagüí que la dejó sin nada

Inicialmente el alcalde Federico Gutiérrez había informado a través de su cuenta de X que esta conflagración se había originado por un volador de pólvora que cayó en la casa donde resultó afectada toda la familia. Sin embargo, este viernes el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, capitán Juan Guillermo Usma, apuntó que transcurridas las primeras indagaciones los expertos llegaron a la conclusión de que la causa de la deflagración habría sido un cortocircuito.

“En el análisis y evaluación técnica de la escena, el personal del Cuerpo de Bomberos determinó que el origen fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para las luces navideñas, descartando inicialmente la hipótesis de un volador”, dijo el capitán Usma.

En este incidente salieron afectados los cinco integrantes de la familia que habitaba el domicilio, entre ellos los tres menores de edad, de 6, 8 y 11 años de edad, los cuales sufrieron daños en su salud por el humo. Entre tanto, la mamá también fue inicialmente remitida a un centro asistencial pero horas después fue dada de alta, mientras que el papá sí ha tenido que permanecer bajo cuidado médico.

En la mañana de este viernes el Hospital San Vicente Fundación informó que, efectivamente, los tres menores de edad ingresaron allí debido a la inhalación de humo durante el incendio.

“En este momento, nuestra institución está brindando atención especializada a estos niños quienes se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos, clínicamente estables y bajo observación médica permanente”, dijo el centro asistencial.

También le sugerimos ver: Un volador acabó con emblemático árbol en el barrio Manrique, en Medellín

Este incidente recuerda otro episodio similar ocurrido en diciembre de 2023, cuando en el sector de La Mansión, de Villa Hermosa, la instalación que alumbraba un árbol de Navidad fue el comienzo de un incendio que produjo daños de consideración en un apartamento, incluida la sala (por donde se inició) el comedor y la cocina. En esa ocasión hubo tres personas lesionadas, una de las cuales tuvo quemaduras de segundo grado en el rostro.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué causó el incendio en Granizal, Medellín?
Bomberos determinaron que la emergencia se originó por un cortocircuito en una extensión usada para luces navideñas.
¿Cómo están los niños afectados?
Los tres menores están clínicamente estables, pero continúan en UCI bajo observación médica por inhalación de humo.
¿El incendio fue causado por pólvora?
No. La hipótesis inicial fue descartada tras la inspección técnica del Cuerpo de Bomberos.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida