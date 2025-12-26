No lo provocó un volador: esta sería la causa del incendio de una vivienda en Granizal, Medellín

Estables, pero aún dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos permanecen los tres menores de edad que salieron afectados por un incendio en el sector de Granizal, en el nororiente de Medellín en la madrugada del 25 de diciembre.

Inicialmente el alcalde Federico Gutiérrez había informado a través de su cuenta de X que esta conflagración se había originado por un volador de pólvora que cayó en la casa donde resultó afectada toda la familia. Sin embargo, este viernes el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, capitán Juan Guillermo Usma, apuntó que transcurridas las primeras indagaciones los expertos llegaron a la conclusión de que la causa de la deflagración habría sido un cortocircuito.

“En el análisis y evaluación técnica de la escena, el personal del Cuerpo de Bomberos determinó que el origen fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para las luces navideñas, descartando inicialmente la hipótesis de un volador”, dijo el capitán Usma.