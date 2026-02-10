“Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta”: Juan José Arias tras su salida de Nacional; este es su equipo en la MLS

A sus 22 años de edad, que cumplió el pasado 8 de enero, el defensor colombiano Juan José Arias da el salto al fútbol del exterior. El Real Salt Lake (RSL) de la Major League Soccer lo espera luego de ser cedido por Atlético Nacional.
Así lo confirmó el pasado lunes el club colombiano, del que se marcha con seis títulos y con buena experiencia luego de disputar 74 juegos oficiales y convertir un gol.
