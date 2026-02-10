“Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta”: Juan José Arias tras su salida de Nacional; este es su equipo en la MLS

A sus 22 años de edad, que cumplió el pasado 8 de enero, el defensor colombiano Juan José Arias da el salto al fútbol del exterior. El Real Salt Lake (RSL) de la Major League Soccer lo espera luego de ser cedido por Atlético Nacional. Así lo confirmó el pasado lunes el club colombiano, del que se marcha con seis títulos y con buena experiencia luego de disputar 74 juegos oficiales y convertir un gol. Lea: “Viví errores, aprendizajes, momentos difíciles”: la temporada que moldeó a Juan José Arias en Nacional

¿Cuántos colombianos han jugado en el Real Salt Lake?

Con el aprendizaje adquirido, el jugador de 1,87 metros de estatura se convierte en el octavo representante criollo en jugar en el Real Salt Lake tras Nelson Palacio, Brayan Vera, Cristian ‘Chicho’ Arango (reciente fichaje de Atlético Nacional) Carlos Andrés Gómez, Olmes García, Sebastián Velásquez y Jamison Olave. “Estoy muy feliz de estar aquí en Salt Lake City, una ciudad hermosa y un club que tiene todo lo que necesito para desarrollar mi potencial”, dijo Arias en su presentación oficial con su nuevo club.

El defensor, que nació en Rionegro, Antioquia, ocupará una de las cuatro plazas de la plantilla sub-22 de su equipo para esta temporada, junto con el mediocampista Diego Luna, el extremo Dominik Marczuk y el delantero Ari Piol.

La apuesta de la MLS por el talento de la cantera verdolaga

“Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta y jugar para este club. También quiero saludar a la afición, y espero verlos a todos muy pronto en el estadio”, finalizó Arias. Por su parte, Kurt Schmid, director de fútbol de RSL, se mostró optimismo por la llegada del colombiano gracias a su juventud y proyección.