Jacques Leveugle: el francés acusado de abusar de 89 niños en 9 países, incluido Colombia

La Fiscalía de la República en Francia confirmó este martes la detención y envío a prisión de Jacques Leveugle, un ciudadano francés de 79 años, acusado de cometer al menos 89 agresiones sexuales y violaciones contra menores de edad. Los hechos habrían ocurrido durante décadas en nueve países diferentes, entre los que se encuentra Colombia.

Leveugle, un jubilado que se presentaba como un “trotamundos”, fue arrestado en el departamento de Sena y Marne, cerca de París. La investigación, liderada por la Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas (OCRVP), señala que el hombre utilizaba sus viajes internacionales para contactar a sus víctimas.



Le puede interesar: Hombre fue condenado a 16 años por abusar de su propia hijastra en Arboletes

Según el reporte oficial de la fiscalía, el acusado documentó sus crímenes a través de un archivo digital que contenía miles de fotografías y videos de los abusos. Este registro permitió a las autoridades identificar a víctimas en Francia, Alemania, Rumanía, Marruecos, Túnez, Egipto, Tailandia, Brasil y Colombia.