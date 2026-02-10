x

Jacques Leveugle: el francés acusado de abusar de 89 niños en 9 países, incluido Colombia

¿Cómo operaba Jacques Leveugle en Antioquia? El capturado usaba su fachada de “trotamundos” para ocultar crímenes contra 89 menores en 9 países. Conozca el rastro que dejó en Colombia y cómo fue descubierto.

    Jacques Leveugle, de 79 años, habría aprovechado su rol como profesor para abusar de sus estudiantes en varios países del mundo. Foto: Internet
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 3 horas
bookmark

La Fiscalía de la República en Francia confirmó este martes la detención y envío a prisión de Jacques Leveugle, un ciudadano francés de 79 años, acusado de cometer al menos 89 agresiones sexuales y violaciones contra menores de edad. Los hechos habrían ocurrido durante décadas en nueve países diferentes, entre los que se encuentra Colombia.

Leveugle, un jubilado que se presentaba como un “trotamundos”, fue arrestado en el departamento de Sena y Marne, cerca de París. La investigación, liderada por la Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas (OCRVP), señala que el hombre utilizaba sus viajes internacionales para contactar a sus víctimas.

Le puede interesar: Hombre fue condenado a 16 años por abusar de su propia hijastra en Arboletes

Según el reporte oficial de la fiscalía, el acusado documentó sus crímenes a través de un archivo digital que contenía miles de fotografías y videos de los abusos. Este registro permitió a las autoridades identificar a víctimas en Francia, Alemania, Rumanía, Marruecos, Túnez, Egipto, Tailandia, Brasil y Colombia.

El rastro de Jacques Leveugle en Colombia

La presencia de Leveugle en territorio colombiano está documentada, entre otros registros, en plataformas digitales de su autoría. En mayo de 2014, el acusado publicó registros de su estancia en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de El Peñol, donde interactuó con la comunidad local bajo su fachada de viajero.

Las autoridades francesas indicaron que el sospechoso aprovechaba su imagen de “abuelo inofensivo” y su aparente interés cultural para ganarse la confianza de familias en situaciones vulnerables o en entornos turísticos.

Cargos y proceso judicial contra el ciudadano francés

La investigación se inició tras una denuncia anónima y el posterior hallazgo del material gráfico en los dispositivos electrónicos del detenido. La justicia francesa le imputa cargos por violación de menores de 15 años y agresiones sexuales agravadas.

Por la naturaleza transnacional de los delitos, la justicia francesa mantiene canales de cooperación abiertos para identificar el número total de víctimas en los países mencionados. Leveugle permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Siga leyendo: Hasta el Dalaí Lama aparece en los archivos Epstein, pero niega vínculos con el delincuente sexual

